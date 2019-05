Od da Vinčija do Monea: 16 najskupljih slika ikada prodatih (foto)

Ulje na platnu „Plastovi“ koju je 1890. godine naslikao Klod Mone, sredinom maja u aukcijskoj kući Sotbi za samo osam minuta dostiglo je rekordnu cenu od 110.7 miliona dolara i tako postalo najskuplje ikada prodato platno francuskih impresionista.

Prošle godine u ovo vreme, ista aukcijska kuća je srušila sopstveni rekord, prodajom slike Amadea Modiljanija “ Nu couché (sur le côté gauche)“ za 157.2 miliona dolara.

Umetnička dela se u svetu prodaju za neverovatne sume, a najšokantniji primer je 450.3 miliona dolara, koliko su kupci iz Abu Dabija 2017. godine platili za sliku Leonarda da Vinčija.

Ovo je 16 najskupljih slika ikada prodatih na aukcijama ili privatnim prodajama.

16. Klod Mone ‘Meules’

Claude Monet's Meules sells for US$110.7 million at a Sothebys auction | May 15 2019 | ABC News https://t.co/2vPuzSOuyM pic.twitter.com/rNCgLIKMhU — Karina Hyett (@KarinaHyett) May 23, 2019

Prodata: 15. maja 2019.

Cena: 110.7 miliona $, aukcija

15. Džekson Polok ‘No. 5, 1948’

Prodata: 2. novembra 2006.

Cena: 140 miliona $, privatna prodaja

14. Frensis Bejkon ‘Three Studies of Lucian Freud’

Three Studies of Lucian Freud pic.twitter.com/9VpQ0nJ7ta — مصععب. (@muusab11) December 21, 2018

Prodata: 2. novembra 2006.

Cena: 142.4 miliona $, aukcija

13. Gustav Klimt ‘Adele Bloch-Bauer II’

Prodata: 2016.

Cena: 150 miliona $, privatna prodaja

12. Pablo Pikaso ‘Le Rêve’

Prodata: 26. marta 2013.

Cena: 155 miliona $, privatna prodaja

11. Amadeo Modiljani, ‘Nu couché (sur le côté gauche)’

“Nu Couché (Sur le Cote Gauche)” -Amedeo Modigliani (1917) pic.twitter.com/ECy0dPCaq7 — Wannart (@wannartcom) November 17, 2018

Prodata: 14. maja 2018.

Cena: 157.2 miliona $, aukcija

10. Roj Linhenštajn ‘Masterpiece’

Prodata: januar 2017.

Cena: 165 miliona $, privatna prodaja

9. Amadeo Modiljani ‘Nu Couché’

Prodata: 9. novembra 2015.

Cena: 170.4 miliona $, aukcija

8. Pablo Pikaso ‘Les Femmes d’Alger (Version O)’

Picasso’s 'Les Femmes d’Alger' sold for $179.4 million at a Christie's auction http://t.co/lZK7snfZSF pic.twitter.com/LjuqwURBWD — Newsweek (@Newsweek) May 12, 2015

Prodata: 11. maja 2015.

Cena: 179.4 miliona $, aukcija

7. Rembrant ‘Pendant portraits of Maerten Soolmans and Oopjen Coppit’

Today's feat. most Expensive Painting in the World, No 6:Pendant portraits of

Maerten Soolmans & Oopjen Coppit, by Rembrandt, sold for $182M pic.twitter.com/TuDYu10wqf — HauteCollageGallery (@HauteCollage) May 17, 2017

Prodata: semptembra 2015.

Cena 180 miliona $, privatna prodaja

6. Mark Rotko ‘No. 6 (Violet, Green and Red)’

Painting No. 6 ( Violet, Green and Red ) by Mark Rothko 1951. Last sold for $186 million 2014 pic.twitter.com/XjW4Lzf7Q7 — Karina Hyett (@KarinaHyett) November 10, 2015

Prodata: avgust 2014.

Cena: 186 miliona $, privatna prodaja

5. Džekson Polok ‘Number 17A’

Jackson Pollock – "Number 17A" (1948)

Oil on fiberboard pic.twitter.com/Si9mHblbIq — OmbrArt (@OmbrArt_Sydney) September 11, 2016

Prodata: septembar 2015.

Cena: 200 miliona $, privatna prodaja

4. Pol Gogen ‘Nafea Faa Ipoipo (When Will You Marry?)’

Nafea Faa Ipoipo – Gauguin's 126 year old way of speaking through paint strokes pic.twitter.com/NHkWH0orkc — gab ⭐️ (@zeprielle) June 13, 2018

Prodata: septembar 2014.

Cena: 210 miliona $, privatna prodaja

3. Pol Sezan ‘The Card Players’

A painting for the day: Card Players, by Paul Cézanne, c. 1893-1896 pic.twitter.com/AlQwLTX6Xh — Colin Smith (@Colin_TBTAMC) May 18, 2019

Prodata: april 2011.

Cena: 250 miliona $, privatna prodaja

2. Vilem de Kuning ‘Interchange’

Willem de Kooning's 1955 oil painting, Interchange for $300 million pic.twitter.com/MHhwSoN7Y6 — Charles (@ChasO2018) January 24, 2019

Prodata: septembar 2015.

Cena: 300 miliona $, privatna prodaja

1. Leonardo da Vinči ‘Salvator Mundi’

Prodata: 15. novembra 2017.

Cena: 450.3 miliona $, aukcija