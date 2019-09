Održana komemoracija Daliboru Andonovu Gruu

BEOGRAD – Porodica, brojni prijatelji i poštovaoci prisustvovali su komemoraciji povodom smrti Dalibora Andonova, poznatijeg kao Gru, koja je održana danas u Domu omladine Beograda.

Edin Škorić, Knez, Marko Luis, Leontina, Boban Rajović, Knez, Marko Đurovski, Sergej Ćetković, Andrija Kuzmanović prisustvovali bili su pristni u sali Doma omladine Beograda.

Odbojkaš Edin Škorić se sećao kako ga je Gru naučio da svakoga dana uživa u lepom životu.

„Naučio se me kako da živim, a da ne preteram u preterivanju…Nisi mi naučio samo kako ja tebe to da naučim. Pored tebe sam shvatio šta znači osmeh i šta je pobeda i kako svaki dan da se pretvori u novu pesmu i novi stih. Nisi se bojao smrti i hrabro si koračao kroz svoj život, pisao svoja pravila i po njima živeo“, kazao je Škorić i kroz suze dodao da se nada će se „sresti“ sa Dalborom u nekoj novoj pesmi i nekom novom životu.

Marjan Bucalo pročitao je pismo Đorđa Stakića, jednog od najboljih prijatelja pokojnog Andonova, a potom i pismo KK Partizan, čiji je navijač bio Gru.

„Kao jedan od pionira i promotera hip – hop kulture kod nas Gru je za tili čas osvojio srca generacija“, piše u pismu KK Partizan.

Muzičar Marko Luis se prisećao kako je sa 11 godina dobio Gruov telefon.

„Bilo je to za mene vrednije od milion evra. Svuda sam se hvalio da imam njegov broj. On je bio i ostao simbol hip -hop kulture. Dolazio je na svaki nastup mog benda i kada sam ga upoznao shvatio sam da je to gigant koji čvrsto stoji na nogama. Njegova muzika i filozofija će živeti večno“ kazao je Luis.

Đ Playa je se prisećao poslednjih 48 sati koje proveo sa Andonovim.

„Govorio mi je da mu mnogo nedostaje porodica. kako mu je bitno da što više bude kod kuće…da bude sa decom i da bude otac“, kazao je Đ Playa.

(Tanjug)