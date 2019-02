Otkazan koncert Zorana Todorovića u „Madlenianumu“

BEOGRAD – Tenor Zoran Todorović prinuđen je da zbog bolesti otkaže svoj koncert 8. februara u „Madlenianumu“, kao i druge aranžmane tokom februara širom sveta.

Todorović je trebalo da obeleži 25 godina umetničke karijere nastupom 18. januara u zemunskom teatru, ali je zbog bolesti odložio koncert za 8. februar, međutim, kako su danas saopštili iz „Madlenianuma“, tok njegove bolesti je takav da ne može da peva jer je pored akutnog laringitisa, dobio i upalu glasnica.

Želeći da se pred publikom svog rodnog grada predstavi u najboljem svetlu i da svoj vredan jubilej započne baš u gradu iz koga je potekao, Zoran Todorović je okupio svoje dobre prijatelje i svetske umetnike.

Imajući razumevanje i ceneći ugled vrhunskog umetnika Opera i teatar „Madlenianum“ će, kako je navedeno u saopštenju, pokušati da nađe novi termin za koncert.

Karte se mogu vratiti od danas pa do 14. februara na blagajni pozorišta radnim danom od 9 do 16 sati kada nema predstave i od 12 do 20 časova kada je predstava, vikendom od 18 do 20 sati kada je predstava, kao i na biletarnici u Muzeju Zepter, utorkom, sredom, petkom i nedeljom od 10 do 20 sati i četvrtkom i subotom od 12 do 22 časa.

(Tanjug)