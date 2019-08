Otkrivena skica ispod Leonardove „Bogorodice među stenama“

LONDON – Čuvena slika Leonarda da Vinčija „Bogorodica među stenama“ u londonskoj Nacionalnoj galeriji „otkrila“ je tajnu da je ispod slike zaboravljena skica koju je majstor premazao i na sasvim drugi način naslikao finalnu varijantu tog slavnog dela.

Slika koja je sada u centru pažnje stručnjaka restauratora biće centralno delo izložbe koja se priprema u Načionalnoj galeriji, a posvećena je upravo otkrivanju skice ispod aktuelne slike.

Nacionalna galerija organizuje izložbu koja bi trebalo da ilustruje tehniku rada Leonarda da Vinčija iza koga je do sada sačuvano samo 15 slika.

Stručnjaci Galerije su otkrili da je zaboravljena skica prikazivala anđela i Isusa Hrista kao dete i veoma se razlikuje od konačne verzije ove dve ličnosti.

Predstavnik za štampu Nacionalne galerije je priznao da stručnjacima nije jasno zašto je umetnik odbacio prvu verziju ovog dela jer sasvim je prihvatljiva.

„Još su primetni otisci ruku umetnika koji je poravnavao debljinu drvene ploče na kojoj je slikao“, istakao je portparol.

Tim sačinjen od šest eksperata koristi najsavremenije instrumente za snimanje onoga što je slikano ispod konačne verzije slike rađene između 1495. i 1508. godine. Postoji još jedna verzija istog motiva koju je Leonardo naslikao u periodu između 1452. i 1519. i koja je otišla u Pariz, a sada se nalazi u Luvru.

Za crtež koji se nalazi ispod završene slike autor je koristio materijal u kojem je bilo cinka i to je omogućilo da se dobije veoma jasna i precizna reprodukcija skice. Skica se mogla snimiti rengenskim zracima i savremenijim infracrvenim i hiperspektralnim tehnologijama koje su korišćene da bi američki vojnici istražili kompleks u kome je živeo Bin Laden 2011. kada je i ubijen.

Slika je, inače, naručena da bi krasila oltar kapele posvećene Bogorodicinom bezgrešnom zaceću. Predviđeno je da izložbeni delovi u prizemlju Nacionalne galerije budu posvećeni snimcima rada na otkrivanju skice, a jedan deo će biti kopija kapele za koju je slika rađena.

Gabrijel Fajland, direktor Nacionalne galerije, kazao je da će izložba „pružiti priliku posetiocima da istraže da Vinčijev kreativni proces“. Šef konzervatora Galerije Leri Kit je izjavio da se „ne bi iznenadio da se tokom rada konzervatora nađu još neka iznenađenja ispod slike“.

Izložba se priprema u saradnji sa „59 Productions“ koji je radio na izložbi Dejvida Bouvija u „Viktorija i Albert muzeju primenjene umetnosti“. To je neka kombinacija izložbe i prikazivanja tehnike slikanja, kazao je Ričard Sleni, jedan od direktora ove firme.

„Da Vinči je voleo da sve dobro prouči i daćemo priliku publici da se upozna sa njegovim radom iz jedne mnogo intimnije perspektive“, kazao je Sleni.

U svakoj od sala biće demonstrirana jedna od tehnika koje je primenjivao da VInči dok će u poslednjoj biti sama slika sveže restaurirana u punom sjaju, najavio je Sleni.,

Restauracija slike je zapocela 2008. i od tada je utvrđeno da je poza Bogorodice izmenjena. Tada je postojala sumnja da su sliku naslikali njegovi učenici, a on je dao samo osnovni koncept, rekao je 2010. umetnički kritičar Gardijana Džonatan Džons.

Restauracija je započela skidanjem debelog sloja laka i ulja, a kada je to uklonjeno pokazalo se da je cela slika delo da Vinčija.

Maja ove godina nađena je među Leonardovim crtežima u Kraljevskoj kolekciji skica nekog bradatog muškarca i to je identifikovano kao umetnikov rad.

„To je neobavezna skica samog Leonarda, jedina koju je sam naslikao“, tvrdi Martin Klejton, šef odeljenja crteža i grafika u Kraljevskoj kolekciji.

Izložba „Leonardo:iskustvo jednog remek dela“ u Nacionalnoj galeriji biće otvorena 9. novembra i trajaće do 12 januara.

(Tanjug)