Otvorena izložba radova iz Kolekcije Petrović u Galeriji 73

BEOGRAD – Umetnički radovi iz Kolekcije Petrović predstavljeni su na izložbi koja je otvorena sinoć u beogradskoj Galeriji 73.

Nikola Kusovac, dugogodišnji kustos Narodnog muzeja, istakao je otvarajući izložbu da porodica Petrović spada u one ljude kod kojih je ljubav iznad interesa.

„Istina je da sam brzo shvatio da svi ti ljudi poput Petrovića samo rade za muzeje i galerije. Muzeji i galerije su danas impotentni, mislim novčano, znate kad vam počinje budžet sa nulom za kulturu, nemate se čemu dobrome nadati. Ali oni to znaju, skupljaju, sve to jednog dana se nosi u muzeje. Petrovići između umetnosti i umetnika ne prave razliku, to je jedno druženje, jedno prijateljstvo, jedan kontakt koji oplemenjuje, to je lični kontakt. Većina ovde sabranih slika nastale su iz ličnog dodira“, rekao je Kusovac.

Postavku izložbe čini izbor radova 23 umetnika: Milana Blanuše, Božidara Damjanovskog, Vladimira Dunjića, Bore Iljovskog, Ljubodraga Jankovića Jaleta, Ratka Lalića, Aleksandra Lukovića Lukijana , Marine Nakiđenović, Milije Nešića, Predraga – Peđe Neškovića, Dušana Otaševića, Ljube Popovića, Jovana Rakidžića, Kemala Ramujkića, Miodraga – Dragana Rogića, Rade Selaković, Jovana Sivačkog, Mladena Srbinovića, Voja Stanića, Milana Staševića, Teodora Stevanovića, Radosava Trkulje i Aleksandra Cvetkovića.

Ljubica Miljković, autorka teksta za katalog izložbe, napominje da Kolekcija Petrović obuhvata dela u rasponu od 1976. do 2008. godine.

„Njen početak označava slika Kemala Ramujkića (Pred kapijom ), koja je podstakla ljubitelje da nabave više dela tog autora, uporedo i od mnogih drugih. Nekolicina umetnika zastupljena je radovima koji upućuju u njihove uzlete i stvaralačka razdoblja. Brojniji su oni čija nastojanja i domete sublimiše po jedno vrlo dobro izabrano delo“, kazala je Miljkovićeva.

(Tanjug)