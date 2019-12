Otvorena izložba tapeta brenda De Gournay u BW Galeriji

BEOGRAD – Izložba ručno oslikanih tapeta globalno poznatog brenda De Gournay, pod nazivom „Talking Walls“, otvorena je danas od 10 do 20 časova u BW Galeriji.

Izložba je nastala u saradnji brendova St. Regis i De Gournay, a organizovana je zahvaljujući kompaniji Belgrade Waterfront i brendu Midori & Maison.

Vlasnica Midori & Maison Ivana Mrđa osmislila je koncept ove izložbe postavljajući jedinstvene tapete u šest ambijentalnih celina – soba obogaćenih unikatnim komadima nameštaja.

„Predstavili smo u šest segmenata, šest različitih dizajna ovih tapeta i na taj način stvorili koncept jednog doma i tako je sve dobilo svoj smisao“, objašanjava Mrđa koja je na izložbi radila sa saradnicom Natašom Pećinac.

Kako ističe, posebno zanimljiv je način na koji nastaju ovi tapeti, jer za njihovu izradu u visini od 3 metra i širini od 60 do 90 centimetara, utroši se čak 65 sati rada.

„Oslikava se sa nekoliko četkica. Uključeni su umetnici koji koriste vekovima stare tehnike ručnog oslikavanja na papiru, svili i porcelanu, a svaka od njih se izvodi specijalno po želji klijenta, stvarajući osećaj ekskluzivnosti. Tada se zaista stvara masterpis“, kaže Ivana Mrđa.

Izložba „Talking Walls“ prva u Srbiji predstavlja svetski poznate, ručno oslikane tapete i originalne detalje za dom.

Otvaranjem ove postavke najavljen je i početak prodaje Sky kolekcije – najekskluzivnije kolekcije prvih St. Regis brendiranih stanova u Evropi, The Residences at The St. Regis Belgrade koje će se nalaziti u Kuli Beograd.

Brend De Gournay nastao je 1986. godine u Velikoj Britanij i poznata je po maštovitosti i istančanom ukusu, kao i negovanju manuelne veštine oslikavanja tapeta i panela.

De Gournay je u svetu poznat i po saradnji sa svetskim brendovima kao što su Šanel i Aquazura, kao i poznatim ličnostima. Modna ikona Kejt Mos je 2017. godine kreirala svoj dizajn tapeta.

Ulaz na izložbu „Talking Walls“ je slobodan, a posetioci imaju priliku da prošetaju kroz luksuzne prostorije, uređene u prepoznatljivom De Gournay stilu.

(Tanjug)