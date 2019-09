Pevač jednog od najvećih hitova 80-ih pronađen mrtav u svom stanu (foto, video)

Muzičar Rik Okasek preminuo je u 76. godini.

Frontmen grupe The Cars, s kojom se proslavio 70-ih i 80-ih godina prošlog veka, u nedelju je pronađen mrtav u svom stanu na Menhetnu, preneli su američki mediji.

Njujorška policija je u nedelju kasno popodne primila poziv od njegove bivše supruge Pauline Poriškove. Nakon što su stigli u njegov stan, iz policije su javili da je muzičar pronađen u besvesnom stanju i odmah je proglašen mrtvim.

S bendom The Cars izdao je nekoliko hitova poput „Drive“, „Just What I Needed“ i „Shake It Up“. Upravo s pesmom „Drive“ bend se probio na svetsku scenu. Uz to, prošle godine su primljeni u Rock and Roll kuću slavnih.

Muzika mu je, osim poslovnih uspeha, donela i ljubav. Nakon prvog braka sa Suzan Okasek koji je trajao 17 godina, Rik se na snimanju spota za pesmu „Drive“ zaljubio u manekenku Paulinu Poriškovu. S njom se venčao 1989. godine, godinu dana nakon raspada benda The Cars. Iako su bili u braku 29 godina, prošlog maja su odlučili da se razvedu.

Preminuli muzičar za života je dobio petoricu sinova – trojicu s prvom suprugom i dvojicu s drugom.