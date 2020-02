Placebo i Sum 41 na jubilarnom Arsenal festu u Kragujevcu

KRAGUJEVAC – Kultni bend Placebo otvoriće 24. juna Arsenal fest u Kragujevcu, na koji narednog dana dolazi i jedan od najpopularnijih pank rok bendova Sum 41.

Jubilarni, 10. Arsenal, umesto prvobitno planirane tri, trajaće četiri večeri, od 24. do 27. juna u Kragujevcu.

Placebo gitarista i pevač Brajan Molko i basista Stefan Olsdal, prepoznatljivi po androginom izgledu i stavu, po jedinstvenom spoju alternativnog popa, panka, gotike, grandža i glam roka u hitovima poput „Every You Every Me“, „The Bitter End“, „Special Needs“ i „Song To Say Goodbye“, dolaze prvi put na Arsenal, kao hedlajner na Main Stage.

„Posvećeni smo 100 posto izvođenju pesama na najbolji mogući način tog dana. Kad se energija publike i benda poklope stvara se sinergija, simbioza, osećaj zajedničke euforije. To je savršena atmosfera i prilika za transcedentnost, a to je ono čemu mi muzičari težimo“, objasnio je Molko.

Sum 41 predvođen pevačem, gitaristom i glavnim autorom Derikom Viblijem biće hedlajner naredne večeri, a publika u Kragujevcu imaće priliku da prva u Srbiji uživa u nastupu benda iz Kanade, čijih čak pet hitova na Jutjubu beleže preko 50 miliona pregleda.

Čuven po tri gitare u postavi i moćnim živim nastupima, bend je za skoro 25 godina postojanja snimio sedam albuma, prodatih u preko 15 miliona primeraka širom sveta, od kojih je poslednji „Order In Decline“ (2019), prema mišljenju kritike, možda najteži, najagresivniji, najdinamičniji i najsiroviji u njihovoj karijeri.

„Mislim da smo i dalje previše zaljubljeni u ovo što radimo da bismo usporili“, kaže Vitli, uz koga u Sum 41 sviraju gitaristi Dejv Braunsaund i Tom Taker, basista Kon Mekaslin i bubnjar Frenk Zumo.

Na Arsenal festu nastupaju 26. juna Dubioza kolektiv, Kiril Džajkovski i Still Corners, kao i veliki broj stranih i domaćih izvođača čija će imena biti uskoro saopštena.

U duhu jubilarnog, slavljeničkog Arsenala prethodno kupljeni kompleti za tri večeri važiće za sve četiri večeri i nije ih potrebno menjati.

Od danas kreće prodaja pojedinačnih karata za samo prvo veče, a od 6. marta komplet ulaznica za četiri večeri.

(Tanjug)