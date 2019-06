Počinje proslava 70 godina Kinoteke

BEOGRAD – Uručenjem Zlatnog pečata Jugoslovenske kinoteke za doprinos filmskoj umetnosti rediteljima Goranu Paskaljeviću, Goranu Markoviću, Srđanu Karanoviću, Rajku Grliću i Lordanu Zafranoviću i otvaranjem 21. Festivala nitratranog filma ostvarenjem Orsona Velsa „Druga strana vetra“, 6. juna počinje proslava 70 godina Jugoslovenske kinoteke.

Na dan kada je održana prva filmska projekcija u Srbiji i na Balkanu 1896. godine u kafani „Zlatni krst“ biće tradicionalno obeležen Dan Jugoslovenske kinoteke, koja ove godine proslavlja sedam decenija postojanja.

Tim povodom ovogodišnji Festival nitratnog filma održavaće se pod sloganom „70 filmova za 70 godina“ i do 16. juna će obuhvatiti ostvarenja iz 30 arhiva, kinoteka i srodnih instirtucija i imati 40 gostiju, najavili su danas na konferenciji za novinare direktor Kinoteke Jugoslav Pantelić i direktor i selektor festivala Aleksandar Saša Erdeljanović.

Festival će početi projekcijom filma „Druga strana vetra“, koji je Orson Vels snimao sedamdesetih godina na prostoru bivše Jugoslavije, ali ga nije završio pa je to ostvarenje tek nedavno završeno i premijerno prikazano u Veneciji.

Erdeljanović je najavio da će pored filma Orsona Velsa, publika imati priliku da pogleda ostvarenja različitih žanrova, od nastanka kinematografije do kraja šezdesetih godina prošlog veka i to Ernsta Lubiča, Viljema Diterlea, Georga Vilhelma Pabsta.

Dino Rizi, Anders Vilhelm Sandberg, František Vlačil, Frenk Borzejdž, Evald Andre Dipon, Mario Soldati, Kendži Mizoguči, Julij Rajzman takođe su imena čija će ostvarenja obeležiti 21. izdanje Festivala nitratnog filma.

Erdeljanović je skrenuo pažnju i na program starih i nepoznatih ostvarenja o Srbiji i Jugoslaviji kao što su „1914/1915/1916: Srpska vojska nastavlja put u otadžbinu“ iz 1916. godine, „Pobeda Istočne armije“ iz 1918. i „Od Save do Vardara“ iz 1931. godine, ali i na do sada neviđene kućne snimke na amaterskom formatu od 9,5 milimetara.

Na Dan Kinoteke biće objavljeno 10 naslova koji će biti digitalno reastaurirani u nastavku projekta „Vip Kinoteka“, a za 7. jun najavljen je panel „Izazovi digitalne reastauracije filmova na prostoru bivše Jugoslavije“ koji će okupiti čelne ljude iz kinoteka i filmskih arhiva Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Hrvatske, Severne Makedonije i Srbije.

Pantelić je rekao da je sve to samo početak obeležavanja sedam decenija Jugoslovenske kinoteke, te će tako 26. septembra biti predstavljena sveobuhvatna monografija o prvih 70 godina Kinoteke, a 25. oktobra otvorena nova stalna postavka, najambicioznija do sada, koja će svedočiti o istoriji filma od začetka do danas.

Od kraja juna do početka septembra svakog dana će se prikazivati po jedan domaći i po jedan strani film iz svake godine od 1949, kada je osnovana Kinoteka, do 2019. godine, a svako ko nabavi junski broj časopisa „Kinoteka“, koji izlazi 6. juna, dobiće poklon.

Erdeljanović se pohvalio i velikim uspehom ostvarenim nedavno u Kini gde je u Kineskom filmskom arhivu u Pekingu prikazana retrospektiva najznačajnjijih srpskih filmaova – od prvog „Karađorđe“ iz 1911. do „Lepa sela lepo gore“ Srđana Dragojevića (1996), a projekcijama je prisustvovalo po 450-500 ljudi.

Još jedna lepa vest, koju je sa novinarima podelio upravnik Muzeja Kinoteke Marjan Vujović, jeste da će na najznačajnijem festivalu arhivskog filma u Bolonji „Il Cinema Ritrovato“ biti prikazan film „Skupljači perja“ Aleksandra Saše Petrovića.

