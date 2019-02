Popularni Đ Snake potvrdio dolazak na Exit

BEOGRAD – Đ Snake, jedan od najpopularnijih muzičkih izvođača na svetu i autor niza najslušanijih globalnih hitova, potvrdio je nastup na glavnoj bini EXIT festivala u subotu, 6. jula, najavili su iz Exita.

Megahitovi koje potpisuje ovaj francuski superstar, poput „Taki Taki“, „Lean On“, „Turn Down for What“ i drugi uspeli su da stignu do vrtoglavih osam milijardi YouTube pregleda i pet milijardi Spotify slušanja.

Najpopularniji svetski muzičari kao što su Lady Gaga, Ed Sheeran, Cardi B i Skrillex utrkuju se da sarađuju sa njim, a među njima je i Justin Bieber koji je gostovao na njegovoj numeri „Let Me Love You“, čiji pregledi na video servisima su već dostigli impresivnih 1,4 milijarde.

Njegov megahit „Taki Taki“ na kojem gostuju Cardi B i Selena Gomez, za samo četiri meseca prema?io je milijardu video pregleda, čime je postao i najbrži video u istoriji kojem je to uspelo.

Još jedan rekord drži sa hitom „Lean On“ i grupom Major Lazer, a koji je uz preko 2,5 milijardi YouTube pregleda ujedno bio i najslušanija pesma na Spotify platformi od njenog osnivanja.

Popularni Parižanin danas je hedlajner najvećih svetskih festivala kao što su Coaćella, Lollapalooza, Tomorrowland i brojnih drugih gde se neretko nalazi kao jedini Đ hedlajner u rangu sa najvećim grupama današnjice, kao što su The Killers, Muse ili Migosi.

Đ Snake dobitnik je i dve Billboard i jedne MTV nagrade, dok mu je prvu Gremi nominaciju donela saradnja sa Lady Gagom na albumu „Born This Way“.

Zbog ovih neverovatnih uspeha, mediji ga porede sa njegovim sugrađaninom Davidom Guettom, a kada je ovo gradsko rivalstvo u pitanju, zanimljivo je i da je Đ Snake prvi muzičar u istoriji koji je u direktnom prenosu nastupio na čuvenoj Trijumfalnoj kapiji u Parizu.

Talentovani Francuz alžirskog porekla objavio je album „Encore“ 2016. godine, te ukupno 23 singla, od kojih se većina pozicionirala na top liste širom sveta.

Poslednji u nizu, „Taki Taki“, dospeo je do broja jedan u čak petnaest zemalja, dok je i nakon četiri meseca u samom vrhu top lista u celom svetu, uključujući i Srbiju.

