Predstavljena knjiga nova knjiga Žarka Lauševića

BEOGRAD – Knjiga Žarka Lauševića „Sve prođe, pa i doživotna“ u izdanju kuće „Hipatija“ predstavljena je večeras beogradskoj Akademiji 28.

Nakon literalnog prvenca poznatog glumca „Godina prođe, dan nikad“ usledila je „Druga knjiga“, a od 21. decembra u knjižarama će se naći i Lauševićevo najnovije delo.

Pisac Laušević se još jednom predstavlja kao autor uzbudljivog dramatičnog štiva koje spada u vrhunske zapise dnevničke literature, a potresne ispovedne beleške ispisao je kao osuđenik broj 28375 koga pogrdno zovu Glumac, koji već 30 meseci leži u zatvoru Zabela.

O knjizi „Sve prođe, pa i doživotna“ večeras su Akademiji 28 govorili glumac Goran Šušljik, producent televizijske serije „Koreni“ u kojoj Laušević igra jednu od glavnih uloga, scenarista te serije Đorđe Milosavljević, novinar i izdavač Manojlo Vukotić i novinarka Radmila Stanković.

Odlomke iz knjige čitali su glumci Petar Benčina i Cvijeta Mesić, a promociju knjige je vodio Ivan Ivanović.

Na početku promocije okupljenima se video porukom obratio Žarko Laušević koji je napomenuo da ga za Akademiju 28 vezuju snažne emocije.

„Upravo u toj sali sam pre 40 godina imao svoju prvu profesionalnu premijeru. Igrao sam u predstavi „Propast titanika“ Hansa Magnusa Encensbergera u režiji Uroša Glavatskog. Bio sam student i moj profesor na FDU Minja Dedić bio je jako ljut na mene tih nedelja. Igranjem u toj predstavi prekršio sam oštra pravila FDU“, kazao je Laušević.

Manojlo Vukotić je kazao da je prva knjiga Žarka Lauševića „Godina prođe, dan nikad“ prodata u 330 hiljada primeraka i da je to rekord u poslednjih 40 godina u Srbiji.

„Do tada Lauševića niko nije znao kao pisca, a ta knjiga je imala izuzetno veliku literalnu vrednost. Laušević se vratio sada svojim željama, nadanjima, zadovoljstvima, igrama …pa po malo i zabludama“, kazao je Vukotić i dodao da ovakvu knjigu ne može da napiše glumac ni kada bi mu Šekspir suflirao.

„Knjigu koju večeras predstavljamo nije u stanju da napiše ni dramski pisac sa iskustvom, ni dobar pravnik, ni zatvorenik, jer nema razrezano srce, ojađenu dušu i čistinu kajanja. Ovakvu knjigu je mogao da napiše samo Žarko Laušević, vlasnik sopstvene nadarenosti, gospodar i gospodin scene, ljubavnik filmske igre, nosilac ordenja krivičnih zakona iz dve zemlje…“ kazao je Vukotić.

Đorđe Milosavljević je napomenuo da je Žarka upoznao na izuzetno karakterističan način.

„Bio je u kostimu Aćima Katića…Izgledao je neverovatno. Naše prijateljstvo jeste mlado, ali među nama postoji veliko poštovanje. On je za mene fantastičan glumac kojeg sam gledao kao klinac i za mene je sjajno da imam priliku da se družim, pričam i razmišljam zajedno sa čovekom koji je ostvario sve te sjajne uloge“, kazao je Milosavljević.

Goran Šušljik je otkrio šta je u njegovom životu zapravo znači Žarko Laušević.

„Meni je Žarko Laušević bio uzor još dok sam živeo u Novom Sadu i Subotici i želeo da budem gluumac. Imao je ogroman talenat i neverovatnu harizmu. Kasnije kada se sve dogodilo to što što se dogodilo on je za mene postao romantični junak. Tada sam shvatio gde živim i kako živim. Eto nedavno smo bili u prilici da sarađujemo na seriji Koreni. To je najhrabrija i najljudskija knjiga koju sam čitao. To je priručnik za život“, kazao je Šušljik.

Radmila Stanković je kazala da je treća knjiga Žarka Lauševića na nju ostavila najjači utisak.

„U ovoj knjizi ima svega što podrazumeva dobru literaturu. Ima ljubavi, ima drame, istine, cinizma, duha, veštine pisanja“, kazala je Stanković.

