Predstavljena knjiga Radoša Bajića „Samo je Morava večna“

BEOGRAD – Nova knjiga glumca, scenariste i reditelja Radoša Bajića „Samo je Morava večna“ u izdanju Službenog glasnika, predstavljena je danas u prepunoj sali Zvezdara Teatra.

Knjiga predstavlja zbir odabranih kolumni koje je Bajić godinama pisao za nekoliko dnevnih novina u Srbiji.

Osim autora o knjizi su govorili direktor Zvezdara Teatra Dušan Kovačević, direktorka Službenog glasnika Jelena Trivan, dugogodišnji novinar Manjo Vukotić i direktor izdavaštva u Službenom glasniku Petar V. Arbutina, a promociji su prisustvovali i Bajićevi prijatelji, kolege, deo porodice, poštovaoci.

Akademik Dušan Kovačević kazao je da Radoš Bajić narodni i porodični glumac, reditelj i producent piše petneaest godina obaveštavajući nas o prilikama i neprilikama, napuštenoj zemlji, našim naravima i strahovima.

„On se pita šta je to naša zemlja? Da li su to opustošena sela i mali gradovi…ili su to umorni ljudi koji su se nadali nečemu boljem?. Sva ova pitanja Radoš postavlja u svojim kolumnama kao zabrinut čovek za svoju zemlju i svoj narod“, kazao je Kovačević i dodao da je Bajića upoznao davno na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu.

Tada su, kazao je, obećali jedan drugom da će zajedno nešto raditi i evo, rekao je, posle skoro pola veka zadovoljstvo mu je da bude domaćin promocije Bajićeve jako lepe knjige.

Trivan je kazala da malo ljudi poznaje i razume Srbiju kao što je poznaje Bajić.

„Neko bi mogao da pomisli da je ovo knjiga o čoveku koji je napravio najgledaniju televizijsku seriju u bivšoj Jugoslaviji, ili o glumcu koji je proputovao svako selo i zaseok u Srbiji, glumeći i donoseći kulturu građanima Srbije koje toliko voli…Verujem, ipak da je to knjiga o svima nama koji ovde sedimo. Bajić je napisao knjigu o najlepšoj Srbiji koje se mi stidimo danas kada živimo u imperativu svega urbanog i pokušaju da pronađemo nepostojeće korene o poreklu iz ‘kruga dvojke'“, kazala je Trivan.

Arbutina je kazao da nije bilo lako prirediti ovu knjigu, jer je bilo puno tekstova koje je bilo teško odbaciti i dilema koje ostaviti „u knjizi po kojoj će nas, uveren sam pokolenja tumačiti“.

„Taj sentiment prema Srbiji koju poznaje Radoš Bajić jeste definicija njegovog ličnog stava prema sopstevnoj životnoj misiji i odgovornosti“, kazao je Arbutina.

Manjo Vukotić smatra da je Bajić ispovednik a ne kolumnista.

„Pisac, autor, intelektualac koji obuhvata široko polje od napuštenog srpskog sela do beogradskih Terazija. Ne pripada ratničkoj Srbiji sa isukanim mačem, ali ni drugoj Srbiji koja je napuderisana evropskim uticajima. Bajić je iskren kada je sentimentalan i poetičan, ali i kada zarezuje u živo meso i kada saopštava šta ovu državu i kulturu boli“, kazao je Vukotić.

Autor je zahvalio svima koji su omogućili da napiše mnogo tekstova o svojoj ljubavi prema Srbiji.

„Moja porodica je centar moga sveta bez obzira što sam se na različite umetničke načine izražavao, najbolje sam se uvek osećao u blizini mojih najmilijih. Ovo je knjiga o toplini koju čovek nosi prema svojoj porodica i koju mi kao zajednica treba da osećamo prema državi i našem zavičaju“, kazao je Bajić.

