Premeštena izložba „Kulturni i zabavni život Zemuna“

BEOGRAD – Izložba „Kulturni i zabavni život Zemuna između dva svetska rata“ premeštena je iz tehničkih razloga iz Zavičajnog muzeja Zemuna u Galeriju Kancelarije za mlade Opštine Zemun, saopštio je Muzej grada Beograda.

Izložba autorke Ljiljane Aćimović, višeg kustosa Muzeja grada Beograda, će na novoj lokaciji biti do 30. januara, a radno vreme je od ponedeljka do petka, od 9 do 15.30 časova.

Postavka otkriva vrlo bogat i zanimljiv život Zemunaca u jednom burnom periodu, punom sećanja na užase Prvog svetskog rata, propraćenom ekonomskom krizom i nestabilnim političkim prilikama u državi.

Dok se svet približavao novom ratu, Zemunci su nastojali da život ispune kulturnim dešavanjima, sportsko-rekreativnim aktivnostima i zabavama.

Zabave su pre svega bile privatne – slave, svadbe, krštenja, žurevi, rođendani i imendani, koji su najzad mogli dostojno da se proslave.

Kao što su pojedinci obeležavali njima bitne događaje, tako je i država proslavljala državne praznike (Dan ujedinjenja, rođendane članova kraljevske porodice), verske zajednice obeležavale su verske praznike, a preduzeća i udruženja svoje slave.

Posle rata, obnovljena kulturno-prosvetna društva i ona novostvorena, kao i humanitarna i sportska udruženja, organizovala su brojne čajanke, matinee, balove, maskenbalove, igranke, kermese koji su privlačile posetioce željne zabave.

Ova društva organizovala su i „kulturne programe“ tj. koncerte i pozorišne predstave, na kojima su članovi istih ili drugih zemunskih društava bili izvođači.

Česta su bila i gostovanja pozorišta iz Beograda, Novog Sada i Niša, ali i umetnika i predavača iz ovih i drugih gradova.

U to vreme, Zemun je imao tri bioskopa koji su prikazivali najpopularnije filmove.

Uz masovne sportske organizacije, kao što su sokoli i skauti, u Zemunu je osnovano više sportskih klubova i sekcija koji su negovali fudbal, hazenu, veslanje, mačevanje, boks, jahanje, klizanje i druge sportske aktivnosti.

(Tanjug)