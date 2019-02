Premijera filma „Alita: Borbeni anđeo“ 12. februara

BEOGRAD – Epska avantura bazirana na serijalu stripova japanskog umetnika Jukite Kiširoa „Alita: Borbeni anđeo“, premijerno će biti prikazana 12. februara, a karte se mogu kupiti od danas na blagajnama bioskopa širom Srbije, saopštio je “MegaKom film”.

„Alita: Borbeni anđeo“ je film o kiborgu, tehnološki unapređenom biću u postapokaliptičnom svetu.

Na planeti Zemlji srce još jedino kuca u Gvozdenom gradu u kojem zajedno žive obični ljudi i kiborzi i samo u tom gradu Alita pronalazi svoju šansu za opstanak, kao i mogućnost da otkrije svoj identitet.

Dugogodišnji obožavalac Kiširiovih stripova Robert Rodrigez imao je veliku želju da scenario za film „Alita: Borbeni anđeo“ isključivo uradi tvorac revolucionarnog 3D filma „Avatar“ Džejms Kameron.

„Sanjao sam o tome da on to uradi. Originalni svet, koji je stvorio Kiširo, upakovan je u Kameronovu priču i avanturu. Identifikovao sam se sa Alitom, kao i sa svim ostalim likovima i to je ono što Džejms Kameron fantastično radi”, istakao je Rodrigez.

Ostvarenje, koje je nastalo udruženim snagama scenariste Džejmsa Kamerona i reditelja Roberta Rodrigeza, snimano je posebnom 3D nativ tehnologijom.

Lik mlade heroine Alite tumači Rosa Salazar, kanadska glumica kubansko-američkog porekla, dok su se u ostalim ulogama našli dobitnici nagrade Oskar Kristof Valc, Dženifer Koneli i Maheršala Ali.

