Preminula rediteljka Caca Aleksić, supruga Branka Kockice (foto)

View this post on Instagram

Ruzo moja lila boje, HVALA TI na svemu, svakoj caki i fori sto si me naucila(mislim da je ovo jedini put da ti necu persirati jer na ovoj slici gledam djevojcicu u tebi, i sad bi me poslala znas vec gdje)… Ocesala se sreca o mene kad si me trazila da postanem dio vaseg pozorista i da te spoznam kako danas za tobom tugujem, snazno i istinski… Na nama je da te slijedimo… Voli te tvoja D. 💔