Preminuo legendarni muzičar (video)

Legendarni muzičar Dr. Džon preminuo je 6. juna u 78. godini od posledica srčanog udara, objavila je njegova porodica na zvaničnom Tviter profilu.

– U zoru 6. juna 2019. muzička ikona i legenda Malkolm Džon Rebenak Džunior, poznatiji kao Dr. Džon, preminuo je od posledica srčanog udara – navodi se u objavi porodice.

Čuveni američki kompozitor, pevač i producent dobitnik je šest Gremi nagradu, a poslednji put je nastupio 2017. godine.

Za života je stvorio jedinstvenu mešavinu muzike, prožetu njegovim rodnim Nju Orleansom, spajajući psihodeliju, bluz, pop, džez, bugi-vugi i rokenrol.

Snimio je 35 albuma, a tri su osvojila Gremije, „Goin’ Back to New Orleans“, „City That Care Forgot“ i“Locked Down“.

Prvi Gremi Dr. Džon je osvojio 1989. za duet sa Rikijem Lijem Džonsonom, a 2011. primljen je u Kuću slavnih rokenrola.