Promovisana autobiografije predsednika SAD Teodora Ruzvelta

BEOGRAD – U Beogradu je večeras predstavljena autobiografija nekadašnjeg predsednika Sjedinjenih Američkih Država Teodora Ruzvelta, koja je prvi put objavljena na srpskom jeziku, na stogodišnjicu njegove smrti.

Predgovor za tu knjigu je pisao ambasador SAD u Srbiji Kajl Skat, koji je podsetio da je Teodor Ruzvelt postao predsednik 1901. u 42. godini, što ga čini najmlađim predsednikom SAD ikada.

Istakao je da je Ruzvelt bio jedan od najharizmatičnijih predsednika u istoriji SAD i da mu je možda u tome jedini konkurent Džon Kenedi.

Ambasador je podsetio da je Teodor Ruzvelt 1906. godine dobio Nobelovu nagradu za mir i sav novac od te nagrade predao Srbima po izbijanju Prvog svetskog rata.

Naveo je i da je Ruzvelt 1912. godine u časopisu „Autluk“ podržavao borbu Srbije i stvaranje konfederacije balkanskih država koje bi se zasnivale na demokratskim principima, a osudio Austrougarsku i Tursku kao snage imperijalizma.

„Iz moje perspektive, podrška koju je Teodor Ruzvelt davao Srbiji i njegova velikodušna donacija samo su još jedan pokazatelj čvrstih veza koje postoje već više od 100 godina između Srbije i SAD“, istakao je Skat.

Politikolog i asistent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu Stefan Surlić je rekao da je autobiografija Teodora Ruzvelta važna, vredna i plodotvorna, jer daje uvid u ličnu stranu jednog predsednika i posebne istorijske ličnosti.

„Imamo vrednu hronologiju, njegove stavove, razmišljanja i bez obzira što je reč o autobiografiji, ona nema mnogo privatnih detalja iz njegovog života. On sve vreme pripoveda kao predsednik, kao službenik svoje države i nacije i konstantno je primetan edukativan karakter gde on savetuje kako ljudi treba da se ponašaju, šta je to javni interes i kako građani treba da se izbore za svoja prava i bolje društvo SAD“, rekao je Surlić.

Na promociji knjige je govorio i istoričar i profesor na Filozofskom fakuletu u Beogradu Nikola Samardžić, koji je naveo da je vreme u kojem je Teodor Ruzvelt bio predsednik bilo veoma prelomno vreme za SAD i čitav svet, te da u tom periodu SAD postaju svetska sila.

Knjigu Teodor Ruzvelt „Autobiografija“ prevela je i objavila izdavačka kuća Albion.

(Tanjug)