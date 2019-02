Radionica tehnike glume Mihaela Čehova u aprilu u Beogradu

BEOGRAD – Od 31. marta do 5. aprila u Beogradu će biti održana „Beogradska internacionalna radionica + ČehovFest“ koja će okupiti umetnike iz sedam zemalja, licencirane profesore tehnike glume Mihaela Čehova.

Inicijator projekta, glumica Mara Radulović, u izjavi za Tanjug objasnila je da im je želja da povežu domaće glumce i reditelje sa stranim kolegama, da zajedno istražuju u formi treninga za profesionalne glumce.

Uz pomoć tehnike glume Mihaela Čehova, koja će prvi put u okviru ovog festivala biti predstavljena u Beogradu, omogući će se povezivanje pozorišnih umetnika iz celog sveta, čime će se ostvariti saradnja, a rad će pomoći polaznicima radionice da prodube i oslobode svoj glumački talenat, istakla je Radulovićeva i dodala da žele da pokažu model modernog glumca koji uveče igra u predstavama, a preko dana radi na svom usavršavanju.

U Beograd dolaze Patrik Bejli (V. Britanija), Gretčen Egolf (SAD), Endru Hokins (V. Britanija), Elena Kuzina (Rusija), Đanluka Ređijani (Italija) i Suzana Nikolić (Hrvatska), a za radionicu mogu da se prijave profesionalni glumci, reditelji, pozorišni umetnici, kao i studenti treće i četvrte godine akademija.

Glumac Ivan Tomić kaže da je divno imati na jednom mestu sve te ljude i raditi s njima, razmenjivati iskustvo i učiti.

„Osnovni principi glume se ne menjaju tako lako, ali moderan glumac je neko ko je svestan svog vremena i stalno iznova pronalazi načine da komunicira s publikom. To je ono što određuje moderno, kako doći do što većeg broja ljudi, preneti svoju poeziju“, istakao je Tomić, uveren da je gluma rad do kraja života i stalno traganje za novim izražajnim sredstvima.

Režiser Marko Jeftić, koji će učestvovati u radionici, naglašava da je glumačka metoda Mihaela Čehova jedna od značajnijih i da je odlično to što će glumci i reditelji imati priliku da nauče nešto novo i usavrše svoju profesiju.

Reditelj Darijan Mihajlović „Beogradsku internacionalnu radionicu“ vidi kao otvaranje ka novim sistemima i školama.

„Dosta naših studenata mora često da ide u inostranstvo, jer im nije dostupno da uče o novim tehnikama u gradu u kome žive. Zato je ova radionica izuzetno važna i to je prilika za otvaranje ka nečemu što sve vreme postoji paralelno pored nas, ali što treba učiniti dostupnim“, rekao je Mihajlović.

Radionice će se održavati u Kulturnom centru “Stari grad”, uveče će se igrati predstave iz Rusije, Portugalije i Srbije, a Radulovićeva je najavila i da će biti dodeljena nagrada za životno delo američkoj glumici Džoani Merlin.

