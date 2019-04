Red Fang, Ritam Nereda, Pero Defformero na Arsenal Festu 09

BEOGRAD – Američki hevi rok bend Red Fang, pank metal hardkor Ritam nereda, folk metalci Pero Defformero i legendarno Atomsko sklonište doneće dodatnu tešku artiljeriju masnih rifova i gitarske grmljavine na Arsenal Fest 09 u Kragujevcu 19, 20. 21. i 22. juna, najavili su organizatori.

Na Arsenalovom Garden Stage-u 21. juna nastupa „Red Fang“, četvorka iz Portlanda prepoznatljiva po hevi udaračkim stvarima koje se kao spoj metal snage, upečatljivih refrena i zdrave neozbiljnosti slušaju na „najglasnije“, poput „Prehistoric Dog“, „Wires“, „Dirt Wizard“, „Crows In Swine“ ili „Hank Is Dead“.

Muziku stonera Red Fang prate maštoviti i urnebesno otkačeni spotovi Vajtija Mekonahija (Whitey McConnaughy), viralni hitovi sa ukupno preko deset miliona pregleda, među kojima su i zombijevski „Blood Like Cream“ (sa komičarem Fredom Armisenom), „mrzim svoj bend“ priča „Cut It Short“ i posveta horor klasiku „Predator“ u „Shadows“.

„Shvatamo svoje pesme i bend vrlo ozbiljno, ali ne mislim da moramo biti nadrndani i namrgođeni samo zato što smo u hard rok bendu“, kaže gitarista Brajan Džajls.

Prve večeri Arsenala 19. juna na Main Stage-u, pre treš metal legendi Testamenta, publiku očekuje „novokomponovani gastarbajt-metal u izvođenju tehnički prekvalifikovanih folk-metalaca“, odnosno benda Pero Defformero, poznatog po hitovima „Gastarbajter“, „Došli smo do kraja puta“, „Metal sviraću“, „Trebalo bi“, „Kauboj iz Bosne“…

Na Garden 20. juna dolazi Ritam nereda, jedan od najbeskompromisnijih domaćih bendova, sinonim za glasnu, brzu, čvrstu i energičnu svirku.

Stilski ukrštajući pank, metal i hardkor zvuk, Ritam nereda na svojim nastupima uvek sa publikom peva glasno kolekciju legendarnih pesama kao što su „Put beznađa“, „Crno je sve“, „Ne“, „10 godina“, „Hiljade“, „Sećanja“, „Heroj“ i mnoge druge.

„Pakleni vozači“, „Treba imat’ dušu“, „Pomorac sam majko“, „Olujni mornar“ samo su neki od klasika legendarnog Atomskog skloništa basiste Brune langera, koje prvi put svira na Arsenalu 19. juna na Garden Stage-u.

Za Arsenal 09, na kome sviraju i Little Steven and The Soul Disciples, Kurt Vile and The Violators, Partibrejkers, dr Nele Karajlić, Goblini, Hladno pivo, Mile Kekin, Vojko V, Vizelj i drugi, komplet ulaznica za sve četiri večeri košta samo 2.300 dinara, dok je pojedinačna 1.000 dinara.

