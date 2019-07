Rok kamp za devojčice, jedinstven u ovom delu Evrope

KNJAŽEVAC – Trideset tri devojčice, uzrasta od 11 do 14 godina, iz dvadesetak gradova u Srbiji, već šest dana vredno uče i vežbaju u Domu učenika srednjih škola u Knjaževcu gde se treći put održava Rok kamp za devojčice, jedinstven projekat u ovom delu Evrope.

Milja iz Knjaževca je do sada svirala violinu i pevala, ali je želela da nauči da svira klavijature za koje kaže da su mnogo zanimljivije od violine.

„Svi smo ovde drugari i družimo se kao da se znamo nekoliko godina. Bilo je malo zahtevno jer sam prvi put sela za klavijature i nadam se da ću nastaviti da ih sviram“, rekla je ona.

Nataliji iz Niša se sviđa što je okružena vršnjakinjama koje vole muziku kao i ona i što joj se ostvarila želja da nauči da svira gitaru, Iva iz Užica već pet godina svira klavir, na kampu uči klavijature i kaže da joj se sviđaju oba instrumenta i da voli rok.

Tijana iz Bora do kampa nije svirala gitaru, ali uz mnogo volje, kaže, ništa nije teško pa sada sa drugaricama već svira novu pesmu.

Devojčice su u okviru pet sekcija učile da sviraju gitaru, bas gitaru, bubjeve, klavijature, kao i osnove koncertne produkcije i podešavanja zvuka, što je nova sekcija i izazvala je i najveće interesovanje.

„Ove godine su devojčice dosta motivisane, kreativne i jedva čekaju da sviraju. Mi dnevno provedemo sedam sati svirajući, mi mentorke se umorimo, a one kažu da bi mogle tako još tri sata“, ističe bubnjarka Selena Simić, jedna od osam mentorki.

Oformile su osam bendova, ali ni to nije problem ovim mladim muzičarkama punim entuzijazma i želje da nauče nešto novo s obzirom da većina nije svirala nijedan instrument pre dolaska u kamp.

Novina ove godine je što polaznice kampa ne sviraju tuđe pesme već svoje, a da odlično zvuče uverila se i ekipa Tanjuga koja ih je posetila upravo tokom probe jedne od numera što će čuti i publika sutra na koncertu na Platou Doma kulture u 17 sati.

Osam autorskih kompozicija devojčice su smislile za samo sedam dana.

„One imaju samo jednu želju, a to je da sviraju rok muziku. Neke vole pop, neke laganiju muziku, imamo i one koje žele da napišu metal ili pank pesmu, da to bude hardkor i dolaze sa željom da nauče i pokažu se“, kaže Simić.

Rok muzikom i dalje dominiraju muškarci pa su inicijatorke kampa upravo i želele da motivišu devojčice da se više uključuju u rok bendove.

„Želimo da devojčice sviraju bubnjeve, bas gitaru, klavijature, da ih ne bude strah da se upuste u avanturu sviranja u rok, pank bendu i da doprinesemo da u nekim budućim bendovima bude više devojaka i žena“, naglašava Simić.

Uvek je najpopularnija gitara, a za bubnjeve, kaže Simić, uvek bude zainteresovanih taman koliko treba.

Milena iz Beograda, članica AKUD „Ivo Lola Ribar“, odabrala je produkciju.

„Nisam tip za sviranje, ali volim muziku, pa je koncertna produkcija bila pravi izbor. Vrlo je odgovorno jer maltene ceo koncert držiš u rukama i na početku je bilo teško, mnogo je tu dugmića i kablova. Sada znam sve što treba“, rekla je Milena.

Reakcije meštana, kao i veliko interesovanje lokalnih medija za rok kamp, prijatno su ih iznenadili, a ono što je najvažnije jeste da se sa kampom njihova aktivnost ne završava.

Mentorke su ponosne na nedavni nastup svojih polaznica na festivalu „Exit“, a prilike da sviraju imaju tokom cele godine i što je još važnije sve one ostaju u kontaktu, nastavljaju da se druže i sviraju zajedno.

Predsednica Svetske alijanse rok kampova za devojčice Džen Stivens iz SAD primećuje da su sve polaznice fanatastične i da je jako važno ohrabriti mlade žene da budu kreativne, da se bave muzikom i na taj način izraze sebe.

„Poslednjih 13 godina imali smo preko 100 kampova širom sveta, u Evropi ima sve više rok kampova za devojčice i ovo je jedini u jugoistočnoj Evropi. Rok muzikom dominiraju muškarci zato smo i osetili potrebu da organizujemo ovakve kampove i prvi je bio u Portlandu (Oregon) 2001. i super je što ih danas imamo tako mnogo“, rekla je Stivens i dodala da je važno da sarađuju i da kreiraju platformu za mlade žene i devojke da sviraju i stvaraju.

Za tri nedelje četiri učesnice prvog Rok kampa zajedno sa mentorkama otputovaće na Island, na Internacionalni rok kamp za devojčice i devojke, a u kom gradu će biti sledeći kamp za sada se ne zna i najviše zavisi od infrastrukture.

