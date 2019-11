„Rok opera 2“ u Sava centru 28. novembra

BEOGRAD – POP’s Orćestra će, za sve ljubitelje rock’n’rolla, ali i klasične muzike, 28. novembra u Sava centru, izvesti program „Rock Opera 2“.

Ovoga puta, kako najavljuje Fedor Vrtačnik, dirigent i aranžer, na repertoaru će se naći i nove pesme, a „zvuk će biti čvršći i sa još više emocija“.

„Za drugo izdanje projekta koji smo počeli početkom 2018. godine, odlučili smo da repertoar osvežimo rok hitovima, koji u izvođenju muzičara klasične muzike i solista Opere Srpskog narodnog pozorišta uz podršku Novosadskog Big Benda, ovim pesmama daju jednu potpuno novu dimenziju“, poručuje Vrtačnik.

Na sceni Sava centra će se naći više od 80 muzičara, a u pratnji hora Opere Srpskog narodnog pozorišta, pesme će izvoditi solisti: Zoran Šandorov, Mattia Zanatta, Nikola Mijić, Danka Adamov i Dragana Keller.

Na bogatom repertoaru biće izvedene neke od najpopularnijih numera muzičke istorije poput „Somebody to love“, „I can`t get no satisfaction“, „Rosanna“, „Eye of Tigar“, „Angels“, „Purple rain“, „We will rock you“ i mnoge druge.

Uvertira za beogradski koncert bili su rasprodati koncerti u Nišu, Banja Luci i Novom Sadu, koji su ispraćeni ovacijama.

