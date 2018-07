Rok opera u Baru pred više od tri hiljade ljudi

BAR – Više od 3.000 ljudi uživalo je u rok operi, u izvedbi novosadskog „Big Benda“ i orkestra Opere Srpskog narodnog pozorišta, u Baru.

Hitovi kao što su: Eye of the Tigar, We will rock you, Another brick on the wall, Stairway to heaven, We are the ćampions, Bohemian rhapsody, Lite my fire, I love Rock&Roll, Proud Mary, ali i oni koji su obilježili regionalnu rok scenu, kao što je „Par godina za nas“, grupe EKV, samo su neke od pesama koje su se sinoć mogle čuti u izvedbi šezdesetočlanog sastava, pod dirigetnskom palicom Fedora Vrtačnika, jednog od idejnih tvoraca celokupnog projekta.

Taj koncertni program himni rok i pop muzike, obrađenih u operskom maniru predstavlja, ne samo ekskluzivan repertoar na ovim prostorima zanimljiv sa aspekta kombinacije žanrova, već je i nesvakidašnji događaj na kome različite generacije i poklonici najraznovrsnijih muzičkih pravaca skupa pevaju evergrin tekstove i oživljavaju duh jednog vremena zahvaljujući kome su imena rok grupa Led Zeppelin, Pink Floyd, Deep Purple, Queen, Beatles, Tina Tarner… ušla u enciklopedije svetske muzike 20. vijeka, rekao je Vrtačnik. Koncert je održan u organizaciji „Barskog ljetopisa“ i Turističke organizacije Bar.

(Tanjug)