Rokenrol praznik: Ko sve dolazi na EXIT?

Svakog leta EXIT je mesto muzičkog hodočašća za publiku iz svih krajeva sveta, a sudeći po nikad ranijoj prodaji i nezabeleženom interesovanju, Petrovaradinska tvrđava od 4. do 7. jula idućeg leta biće ispunjena do poslednjeg mesta.

I prve objave izvođača ove godine stižu ranije nego ikad, a već najavljenim rok gigantima The Cure, pridružiće se i najupečatljiji rokenrol bend današnjice Greta Van Fleet. Strani mediji zovu ih „spasiocima rokenrola“ i „prvim velikim bendom generacije Z“, dok čuveni magazin Rolling Stone piše da su „uspeli nemoguće i učinili da rokenrol ponovo bude kul novim generacijama“.

Nezaustavljivi kvartet iz okoline Detroita podigao je pravu buru na svetskoj sceni oživljavanjem istinskog rokenrol zvuka i energijom za koju Elton John kaže da nije viđena u ovom celom veku, dok je čak i Robert Plant potvrdio da se radi o naslednicima velikih Led Zeppelina. Ove godine rasprodali su kompletnu američku turneju i nastupali na gigantskim pozornicama festivala kao što su Coaćella, Lollapalooza i Rock Am Ring, a ovog meseca njihov album prvenac stigao je na sam vrh američke top liste.

Na EXIT dolazi i Phil Anselmo, čuveni frontmen Pantere, jednog od najvećih metal bendova svih vremena, koji na tvrđavu vodi svoj novi bend The Illegals sa specijalnim nastupom nazvanim A Vulgar Display of 101 Proof. U pitanju je prava ekskluziva i veoma redak set sastavljen isključivo od pesama Pantere, rezervisan samo za odabrane festivale na predstojećoj turneji.

Na drugoj strani tvrđave, pred publiku omiljene Ađiko Fusion bine istupiće neponovljiva operska metal diva Tarja Turunen, čiji moćni vokal fanovi obožavaju još od vremena kada je pevala u kultnom nordijskom bendu Nightwish. Pravoj armiji gitara na ovogodišnjem Exitu pridružiće se kultni engleski ska bend The Selecter, norveški metalci Arcturus, famozni britanski pankeri Peter and the Test Tube Babies, pioniri švedske metal scene Entombed A.D i kalifornijski hardcore veterani Total Ćaos!

Na Petrovaradinsku tvrđavu i njenu najžešću Explosive binu osvojiće avangardni black metal sastav i velikani norveške muzičke scene Arcturus, te pioniri švedske death metal scene Entombed A.D. Pored njih na tvrđavu stižu čak tri kultna benda da proslave svoja tri velika jubileja! Dva kultna britanska benda, ska legende The Selecter, i čuveni pankeri Peter and the Test Tube Babies na EXIT dolaze da i jedni i drugi proslave po 40 godina neumornog rada, dok kalifornijski hardcore pankeri Total Ćaos na tvrđavu stižu u godini kad obeležavaju tri decenije svirke.

Trenutno je u prodaji ograničeni kontigent kompleta EXIT karata po ceni od 6.490 dinara, što predstavlja 55 odsto uštede u odnosu na finalnu cenu.

(Tanjug)