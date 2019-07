BEOGRAD – Od Užica do Bajkala, pa od Bajkala do Sankt Peterburga, od Sankt Peterburga do Krima i od Krima do Severodvinska, 35.000 kilometara je novinar Zoran Šaponjić prešao za otprilike tri godine i o tome napisao knjigu „Ruski krst“.

Knjiga je, kaže, rođena na poprilično neobičan način.

(Tanjug)