Sahrana Nikole Hajdina 23. jula na Novom groblju

BEOGRAD – Dugogodisnsji predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti akademik Nikola Hajdin (1923-2019) biće sahranjen 23. jula, u 14.30 sati, na Novom groblju u Beogradu.

Okupljanje je u 13.30, a opelo će biti služeno u 14 sati, saopštila je Akademija.

Hajdin je preminuo 17. jula u Beogradu u 96. godini posle kraće i teške bolesti.

Priznati inženjer građevinarstva bio je potpredsednik SANU od 1994. do 2003, a predsednik u tri mandata – od 2003. do 2015. godine.

Bio je profesor Građevinskog fakulteta u Beogradu, gostujući profesor na Saveznoj visokoj školi (ETN) u Cirihu, gost-naučnik Švajcarskog udruženja za čelične konstrukcije, predsednik Jugoslovenske grupe Međunarodnog udruženja za mostove i visokogradnju (IABSE), predsednik Jugoslovenskog komiteta Međunarodne unije za teorijsku i primenjenu mehaniku, dekan Građevinskog fakulteta u Beogradu i predsednik Jugoslovenskog društva građevinskih konstruktera.

Pored toga, bio je inostrani član više akademija i dao je izuzetno značajan doprinos u naučnoj oblasti koja se odnosi na primenu numeričkih metoda u Teoriji elastičnosti i Teoriji konstrukcija, kao i iz oblasti Teorije tankozidnih nosača.

Njegov naučni interes su poslednjih godina predstavljali nelinearni dinamički problemi mehanike, posebno izučavanje udara (impakta) saobraćajnih sredstava na građevinske konstrukcije.

Među njegovim delima izdvajaju se železnički most sa kosim zategama preko reke Save u Beogradu (sa LJ. Jevtovićem, 1979), drumski most sistema grede sa kosim zategama preko reke Dunava u Novom Sadu (1981), lučna brana „Glažnje“ u Makedoniji (1967) i veliki most sa kosim zategama preko reke Visle u Poljskoj.

(Tanjug)