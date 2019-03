Sajam knjiga u Novom Sadu od 5. do 11. marta

NOVI SAD – Sajam knjiga u Novom Sadu biće održan od 5. do 11. marta, a ekskluzivni gosti biće francuska spisateljica Anjes Marten Ligan i italijanski pisac Dijegode Silva.

Na priredbama posvećenim književnoj i likovnoj umetnosti i obrazovanju nastupiće više od 150 izlagača iz 13 zemalja.

Posetioci na Novosadskom sajmu moći će da se sretnu sa Sinišom Ubovićem, Marijom Jovanović, Urošem Petrovićem, Milošem Petkovićem, Jelenom Mitrović, Miroslavom Kusmukom, dr Neletom Karajlićem, Simonidom Milojković, Nikolom Đuričkom, Aleksandrom Gatalicom i brojnim drugim piscima čijisu izdavači, izlagači na Sajmu knjiga.

Ove godine uvedena je novina, internacionalni projekat “Knjiškavila” – tokom Sajma na interesantnim kulturnim punktovima po gradu, alii na Novosadskom sajmu prolaznike očekuju skrivene knjige, a prepoznaće ih po zelenim mašnama i nalepnicama“Knjiškevile”.

Prviput je deo programa posvećen i “Buktjubu“, popularnom pravcu na“Jutjubu“ koji se tiče isključivo knjiga.

Izlagači će odobravati popuste do čak 80 posto.

Najjeftinijeknjige koštaće svega 49 dinara, a brojne su i one od 100 do 250 dinara. Povodom 8. marta, biće odobreni dodatni popusti za žene, a izlagačipripremajui poklonezadame.

Neće izostati ni poznati programi kao što su „Dani Laze Kostića“ sa više od 140 programa, „Evropski fejsbuk pesnički festival“, „Bukil fest“ (Festival ilustracije knjige), „Dani ruske kulture“, „Obeležavanje jubileja“, “Dani biblioteka i bibliotekara“, „Akreditovani seminari“.

Biće dodeljene nagrade „LazaKostić“ najuspešnijim autorima i izdavačima između dva Sajma, priznanje za izdavački poduhvat, nagrada za dečju književnost, kao i specijalnenagrade, ove godine i u kategoriji prevod dela i priznanje „Zaharije Orfelin“.

Tu je i Sajam obrazovanja na kome će ove godine biti prisutno 14 novosadskih srednjih škola.

Učenici završnih razreda osnovne škole imaće uvid u ponudu školovanja u Švajcarskoj, Nemačkoji, VelikojBritaniji, kao i u privatnim srednjim školama u Srbiji.

Nastup svih fakulteta Novosadskog univerziteta i tri naučna instituta, uz ponudu fakulteta državnog i privatnog sektora iz cele zemlje i visokoobrazovnih institucija iz Švajcarske, VelikeBritanije, Nemačke, Kanade, Španije, Slovenije, Slovačke, Rusije,CrneGore, RepublikeSrpske, omogućiće budućim studentima da se lakše opredele za nastavak školovanja.

Posle više godina Ministarstvo odbrane će na Sajmu predstaviti svoje obrazovne institucije – Univerzitet odbrane, Vojnu gimnaziju i Srednju stručnu školu, dok će Kriminalističko-policijski univerzitet u Zemunu i Centar za osnovnu policijsku obuku u SremskojKamenici predstaviti Ministarstvo unutrašnjihposlova.

Izložba umetnosti „Artekspo” okupiće umetnike i omogućiti predstavljanjeumetničkih galerija i pojedinaca.

„Geometrija u slikarstvu vojvođanskih Slovaka” naziv je tematske izložbe koja će biti postavljena u Auli Novosadskog sajma, a biće izložena dela dva dobitnika nagrade „SavaŠumanović“- MireBrtke i RastislavaŠkuleca, kaoi Jozefa Klaćika, Marijana Karavle, DanijeleTriaške i EmilijeValentikove.

Novosadski sajam će na izložbi „Artekspo“ 21. put dodeliti nagradu „SavaŠumanović“ za izuzetne domete ostvarene u likovnoj umetnosti.

Za 7. mart najavljen je Sajam zapošljavanja, a organizatori očekuju oko 80 učesnika koji će ponuditi više od 2.500 radnih mesta.

