Šesti film o Terminatoru stiže u bioskope početkom novembra

LOS ANĐELES – Šesti film iz kiborg franšize „Terminator“ u američke bioskope stiže 1. novembra, a uz Arnolda Švarcenegera, koji će ponovo ispuniti obećanje dato 1984. godine rečenicom „I’ll be back“ (Vratiću se), na velika platna vraća se i Sara Konor koju glumi Linda Hamilton.

Švarceneger se vraća u šestom filmu franšize o Terminatoru, koja ga je proslavila, a „Terminator: Dark Fate“ direktni je nastavak filma „Terminator 2: Judgement Day“ i radnjom potpuno ignoriše komercijalno neuspele nastavke 3, 4 i 5.

Šesti film – „Terminator: Dark Fate“ producirali su Džejms Kameron i Dejvid Elison, reditelj filma je Tim Miler kojeg pamtimo po filmu „Deadpool“, dok scenario potpisuje Dejvid Gojer.

Dani Ramos koju igra Natalija Rejes živi sasvim običnim životom u Meksiko Sitiju s ocem i bratom. Smrtonosni novi Terminator Rev-9, u tumačenju Gabrijela Lune, putuje natrag kroz vreme kako bi je progonio i na kraju ubio. Njeno preživljavanje zavisi od toga hoće li se udružiti s dva ratnika: Grejs i super vojnikom iz budućnosti Sarom Konor. Kako Rev-9 uništava sve i svakoga na svom putu smrti, trojka će na kraju biti suočena sa T-800 iz prošlosti, kojeg glumi Švarceneger, a koji ce biti njihova poslednja nada, prenosi portal Klix.ba.

Prošlo je 35 godina od prikazivanja prvog „Terminatora“, a u novom nastavku gledamo legende koje su ga učinile kultnim. Lik Linde Hamilton okosnica je svih promotivnih aktivnosti vezanih za novi nastavak franšize i producenti ozbiljno računaju na Saru, s obzirom na to da se nije pojavljivala u pomenutim, neuspešnim nastavcima: „Terminator 3: Rise of the Maćines“ (2003), „Terminator Salvation“ (2009) i „Terminator Genisys“ (2015).

