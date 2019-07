Simfonijski orkestar RTS-a i Apokaliptika u Noći muzike

BEOGRAD, 23. jula (Tanjug – Simfonijski orkestar i Hor RTS-a nastupiće 30. avgusta uz globalno poznat sasatav „Apokaliptika“ u okviru ovogodišnje manifestacije „Noć muzike“ na beogradskom Ušću, najavili su danas organizatori.

Noć muzike se ove godine održava kao deo Cloud festivalske platforme, u okviru koje će, takođe na Ušću, biti održani i festivali Belgrade Beer Fest i Belgrade Music Week.

Predvođeni dirigentskom palicom Bojana Suđića, Simfonijski orkestar i Hor RTS-a otvoriće Noć muzike programom „Top klasika“ sa popularnim fragmentima najpoznatijih dela Stevana Hristića, Đuzepea Verdija, Žorža Bizea, Aleksandra Borodina, kao i kompozicija Franca Supea, Artura Markesa, Petra Iljiča Čajkovskog i Karla Orfa.

Specijalno iznenađenje ovogodišnje Noći muzike predstavlja nastup finskog sastava Apokaliptika, koji je spojem hevi metala i klasike utemeljio novi muzički pravac i zauzeo nezamenljivo mesto na svetskoj sceni.

Njihova aktuelna turneja posvećena je interpretacijama legendarnog američkog sastava Metalika – program pod imenom „Plays Metallica by Four Cellos“ ponudiće moćne i originalne interpretacije najvećih savremenih metal hitova, koje će četvorica virtuoznih čelista dočarati uživo svojim gudalima, dovodeći do usijanja zvezdano nebo iznad Ušća.

Nakon bogate dvadesetogodišnje karijere, miliona prodatih ploča širom sveta i koncerata održanih u preko 40 zemalja, Apokaliptika se zauvek upisala u srca ljubitelja kvalitetnog zvuka, a beogradska publika moći će da uživa u njihovoj muzici besplatno i pod otvorenim nebom.

Letnja manifestacija pod otvorenim nebom, Noć muzike, koja je prethodnih godina okupljala preko 45.000 posetilaca svih generacija, ove godine obuhvatiće čak sedam sati vrhunskog muzičkog programa.

Ulaz na Noć muzike je slobodan, uz download besplatne mobilne aplikacije KeepApp, koja će od avgusta biti dostupna na Google Play i App Store-u, a VIP mesta će moći da se obezbede uz „All you can drink VIP PAŠ“.

(Tanjug)