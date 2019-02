Sotakis: Ne zanima me realnost, ona je dosadna

BEOGRAD – Grčki pisac Dimitris Sotakis predstavio je danas u galeriji „Artget“ Kulturnog centra Beograda svoj roman „Priča o supermarketu“, koji je objavila izdavačka kuća „Klio“, kao i njegovu prethodnu knjigu „Bez daha“.

Sotakis je u neformalnoj atmosferi, uz uzo i vanilice, razgovarao sa posetiocima o svojim motivima za pisanje, simbolici koju nosi supermarket i zašto se njegove knjige, prevedene na desetak jezika, u Grčkoj smatraju čudnim.

Autor osam romana i jedne zbirke priča, dobitnik Nagrade grada Atine za književnost, najpre je na srpskom jeziku požeo dobar dan okupljenima i izrazio zadovoljstvo što je ponovo u Srbiji gde, kako kaže, uvek je super vratiti se, i zahvalio direktoru „Klija“ Zoranu Hamoviću što je objavio njegove knjige.

Sotakis je objasnio da u srži svih njegovih knjiga je eskipizam.

„Sve moje knjige su povezane sa snažnim nastojanjem likova da pobegnu od svog života sa ciljem da ga ponovo prigrle, ali unapređenog. Tako u „Priči o supermarketu“ čovek sa Novog Zelanda doživljava brodolom i završava na pustom ostrvu i odlučuje da započne novi život i podigne supermarket, a sve iz želje da izgradi bolji život“, rekao je Sotakis.

On je istakao da nastoji da piše o vrlo specifičnim stvarima o ljudskim bićima.

„Moje priče deluju fantastično, ali opet govore o nama, ljudskim bićima. Sve vreme želim da pišem o tome šta se dešava ljudima, mi s vremena na vreme želimo da sve krenemo ispočetka. Ljudi često teže drugačijem životu i moje priče se vrte oko te teme“, objasnio je autor.

Priznaje da je zadovoljan svojim životom, ali isto tako primećuje da smo obično zatrpani problemima i stalno u nekoj težnji da budemo na boljem mestu, pitajući se šta zapravo radimo na ovoj planeti.

Supermarket smatra vrlo simboličnom radnjom koja reflektuje sve potrošačke navike i objašnjava da se glavni junak njegovog romana bori da pobegne iz društva, da bi se vratio u to isto društvo, ali uspešniji.

Kaže i da je „Priča o supermarketu“ protkana ironijom i sublimira sve elemente iz njegovih prethodnih knjiga, u kojima opisuje ljude koji su kao „ribe na suvom“, kreiraju svoj mikrosvet i sve je u tom svetu izokrenuto, preterano.

„Mene ne zanima realnost. Realnost je dosadana, zato pišem fantastične priče. I kao čitalac ne volim realistične priče, uvek pokušavam da pobegnem od toga“, dodao je Sotakis.

Prisetio se da, kada je počeo da piše pre 17 godina, bio autsajder i dobijao komentare kako piše čudne priče, jer se pisci u Grčkoj nisu bavili fikcijom.

Kao specifičnost svojih knjiga vidi i činjenicu da piše na grčkom, koji smatra značajnim, ali ipak malim jezikom, skrenuvši pažnju da nema mnogo savremenih grčkih pisaca čija se dela prevode na druge jezike.

„Razlog zašto se moje knjige izdaju van Grčke jeste to što ne govore o Grčkoj, Atini ili samo o mom životu, već govore o savremenom čoveku i imaju tu univerzalnost“, konstatovao je Sotakis.

Na pitanje da li ono što on radi ima veze sa stvaralaštvom reditelja Jorgosa Lantimosa, čiji je film „Miljenica“ pre tri dana otvorio Fest, Sotakis kaže da oni pripadaju istoj generaciji, generaciji koja je odrastala osamdesetih kada su imali sve.

„Onda smo izgubili sve i to je bilo iznenađenje, ali što se tiče našeg stvaralaštva, to je ispalo kao benefit, jer je dalo veći smisao ovome što radimo. Međutim, moj cilj nije da pišem o grčkoj krizi. Mnogi i u Srbiji i u drugim zemljama misle da pišem o grčkoj krizi, ali to nije moja namera“, istakao je Sotakis, a iz publike su primetili da on zapravo piše o svim ostalim krizama.

Sotakis će svoj roman predstaviti i u Novom Sadu, Požarevcu, Velikom Gradištu i Boru.

