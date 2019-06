Sutra „Red Bull Flugtag“ na Adi

BEOGRAD – Beogradski „Red Bull Flugtag“ biće održan sutra od 15 časova na Adi Ciganliji (makiška strana).

Građena kompleksnije od većine koncertnih i festivalskih postavki, beogradska „Red Bull Flugtag“ pista, visoka šest metara, spremna je da prezentuje profesionalnost, kreativnost i otkačenost domaćih pilota, a nekoliko timova najavljuje i da će baš tu oboriti trenutni svetski rekord iz 2013. godine koji iznosi 78,6 metara.

Preko 30 takmičarskih timova će kroz ceo program motivisati već najavljivani Sara Jo i Ajs Nigrutin, kojima se pridružuje i Galeb Nikačević – novi član voditeljskog trija i čovek zaslužan za najveći svetski „Harlem šejk“ – upravo on je te 2013. pokrenuo ludi ples na Flugtagu na Adi, kada je 150.000 ljudi đuskalo popularni ples u vodi.

Ulogu žirija će između ostalih preuzeti Dušan Bulut, Hana Adrović, SevdahBABY i mnogi drugi, a poseban ton celom događaju doneće i specijalni letački šou.

Najkreativniji nastup donosi celoj ekipi Go Prokamere, treće mesto donosi tandemski skok padobranom za ceo tim, drugo mesto panoramski let helikopterom iznad Beograda, a šampioni će dobiti let Red Bull helikopterom u Austriji.

Ako neki tim obori svetski rekord iz 2013. godine, dobiće put oko sveta.

Preko 30 letelica inspirativnih imena i konstrukcija poleteće sa platfome visoke šest metara, uz najavnu tačku, kostime i veliki zalet, pokušaće da što dalje i atraktivnije polete sir, opanak, tenk, klavir, jednorog i još mnogo drugih objekata koje publika do sada nije videla sa krilima.

Sve to biće samo novi nastavak priče koja je počela 1992. godine u Beču, gde se prva letelica otisnula sa platforme.

„Red Bull Flugtag“ podigao je svoju čuvenu platformu u preko 150 gradova širom planete, a prethodni događaj je 2013. godine u Beogradu okupio 37 maštovitih ekipa koji su se ohrabrile da polete i u vodu slete pred čak 150.000 ljudi.

Svi takmičari poleteće konstrukcijama koje su napravili u garaži, bez motora, akumulatora i katapulta – oruđe su samo vetar, ljudska snaga i otkačenost, što će prezentovati na lokaciji koja je uređena u produkciji i organizaciji više od 500 ljudi.

Pored kreativnosti, ocenjivaće se dužina leta i nastup na platfomi pre leta, a pored dobre zabave,cilj je i preleteti 78,64 metara, jer je to svetski rekord koji su 12. septembra 2013. godine postavili „Šaptači kokošaka“ u Kaliforniji pred 110.000 ljudi.

