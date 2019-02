Svetlana Bojković: Ovo je osveta loših đaka (video)

Protesti nezadovoljnih građana govore o tome kakvo društvo, kakvu državu i kakvu kulturu življenja želimo, ali oni ne znače podršku opoziciji, već se traži i od vlasti i od opozicije da se u našu političku kulturu uvedu građanske vrednosti i standardi, rekla je glumica Svetlana Bojković u Danu uživo.

„Nadam se da će protesti potrajati, da su ljudi spremni na duge staze, ja sam tu“, rekla je.

Bojković je ocenila da postajemo društvo u kojem se promoviše prostaštvo kao način komunikacije, a to je „nezdravo i opasno“.

Treba da se uspostavi sistem u kojem će građani biti i odogovorni i zaštićeni, a mi toga nemamo, dodaje. „Mi od devedestih živimo u zemlji u kojoj vlada pravo jačeg, a to znači da država ne funkcioniše“.

Danas je laž postala legitimna, a da bi se uspostavilo da svi stanovnici Srbije budu obavešteni treba da postoji sloboda govora, kultura dijaloga, gde neće biti laži, podmetanja i vređanja neistomišljenika, navela je ona.

Treba da postoji sloboda medija, kaže glumica, dok ovako ljudi nemaju pravu informaciju iz različitih uglova. „Ne postoji sloboda medija, već samo ono što im se servira“.

„Potrebno je i da se uvede profesionalni kodeks medija, jer mediji utiču na mlade ljude i kulturu, preplavljenji smo tabloidima koji nude samo vulgarnost i primitivizam, a na račun prosvetljenja i stvaralaštva. Tako se ne stvara zdravo društvo, već se društvo gura u blato i bolest“, ocenila je.

Ona je rekla da je društvo koje ne ulaže u kulturu i obrazovanje – obezglavljeno društvo.

Govoreći o podršci i učešću glumaca u protestima širom Srbije, Bojković je podsetila da je „to uvek bilo tako“. „Takva smo bića, nije ovo prvi put da se glumci uključuju u proteste“.

Upitana da li je obaveza intelektualaca da se prikljuuče protestima građana, ona je rekla da će protesti trajati, kao da i dalje broj onih koji se priključuju protestima raste. „Nekome treba malo više vremena, meni je trebalo dva meseca, možda nekima treba malo više ohrabrenja“, dodala je.

Bojković je navela i da su ljudi bili „razočarani demokratama i tu je splasla energija koja se utrošila da bi oni došli na vlast“.

„Tako da, ako oni hoće da se vrate na vlast morali bi dobro da se preslišaju gde su pogrešili.. to je dovelo do dizanja ruku.. ali nezadovoljstvo postoji i zdravo je da se dese protesti, to je kao kad čir pukne u organizmu pa loša tvar izađe napolje“, rekla je gošća Dana uživo.

Govoreći o Sporazumu opozicije sa narodom, Bojković je rekla da poverenje građana teško može da se vrati. „Ali sve ovo je početak dugog puta koji se neće završiti brzo, niti verujem da će predsednik dati ostavku“.

Mladi odlaze iz zemlje jer je društvo postalo nemoralno, u međusobnim komunikacijama prostačko.

„Ta vređanja i čega se mi sve naslušamo, zagađena, prljava atmosfera… prvo to treba pročistiti. Ti mladi ljudi ako nemaju gde da se zaposle, a još treba da žive u jednom nekulturnom društvu – ne možete ih zadržati, ako je sve tako ružno i kaljavo“, kaže ona.

Komentarišući izjavu ministra prosvete Mladena Šarčevića da proteste nisu podržala „ozbiljna imena“, Bojković je ocenila da je to nizak udarac i uvreda. „To je tako paušalno i nevaspitano. Ovo je osveta loših đaka“, dodala je.

(N1 Beograd)