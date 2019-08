„Take me somewhere nice“ najbolji film SFF

SARAJEVO – Srce Sarajeva za najbolji film u Takmičarskom programu – igrani film 25. Sarajevo Film Festivala. dodeljeno je bosanskogercegovačko-holandskoj koprodukciji „Take me somewhere nice“ rediteljke Ene Sendijarević, saopštio je žiri u Narodnom pozorištu u Sarajevu.

Žiri u sastavu švedski reditelj i scenarista Ruben Estlund (predsednik), Bero Bejer (direktor Međunarodnog filmskog festivala u Roterdamu, Holandija), Funa Maduka (filmska autorka i producent, Nigerija), Jovana Stojiljković (glumica, Srbija) i Teona Strugar Mitevska (rediteljka, Severna Makedonija), za najboljeg reditelja proglasio je Emina Alpera za režiju filma „Priča o tri sestre“ (Turska, Nemačka, Holandija, Grčka).

Srce Sarajeva za najbolju glumicu pripalo je Irini Jambonas za ulogu u filmu „Ukrug“ Stefana Komandareva (Bugarska, Srbija, Francuska), a za najboljeg glumca Levanu Gelbahijaniju za ulogu „A onda smo plesali“ Levana Akina (Gruzija, Švedska, Francuska).

Žiri Takmičarskog programa – kratki film, koji su činili Dominik Velinski (producentkinja, Francuska), Eva Rose (glumica, Švedska) i Ognjen Glavonić (reditelj i scenarista, Srbija), Srce Sarajeva za najbolji film dodelio je ostvarenju „Poslednja slika o ocu“ Stefana Đorđevića (Hrvatska, Srbija, Grčka), što je kvalifikacija za razmatranje za nominaciju za nagradu Oskar Američke filmske akademije.

Specijalno priznanje žiri je dodelio filmu „Poslednje putovanje na more“ Adi Voicu (Rumunija).

Srce Sarajeva za najbolji studentski film pripalo je srpskom ostvarenju „Šerbet“ Nikole Stojanovića, odlučio je žiri u kome su bili Nadav Lapid (reditelj, Izrael), Filipe Bober (osnivač kompanije Coproduction Office, producent i preduzetnik, Francuska) i Arild Andresen (reditelj i scenarista, Norveška).

„Kad su rasle japanske jabuke“ Hilala Bajdarova (Azerbejdžan, Austrija) najbolji je dokumentarni film 25. Sarajevo Film Festivala odlukom žirija u sastavu: Emilie Bujes (umetnička direktorka Međunarodnog filmskog festivala „Visions du Reel“ u Nionu), Orva Nirabia (umetnički direktor Međunarodnog festivala dokumentarnog filma u Amsterdamu)

Nenad Puhovski (direktor ZagrebDoxa, Hrvatska).

Specijalna nagrada dodeljena je filmu „Gomila materijala“ Sajre Subašić (BiH).

Nagrada za ljudska prava pripala je mađarskom filmu „Euforija postojanja“ (režija: Reka Sabo).

U okviru Cinelink koprodukcionog marketa Specijalno priznanje je otišlo u ruke Ivana Marinovića za „Forever hold your peace“ (Crna Gora, Srbija).

Nagrada Fonda Eurimaž za koprodukcioni razvoj projekta pripala je makedonskoj rediteljki Teoni Strugar Mitevskoj, koja zajedno sa Elmom Tataragić (BiH) potpisuje i scenario za film „The happiest man in the world or Lešons in Love“.

Cinelink drama nagrada pripala je srpskim autorima Goranu Stankoviću i Vladimiru Tagiću za projekat serije „Sabre“, dok je CineEuropa nagrada pripala bugarsko-srpsko-francuskoj koprodukciji „Ukrug“.

(Tanjug)