Tasovac svirao za bebe i roditelje u Galeriji Matice srpske

NOVI SAD – Galerija Matice srpske u saradnji sa Beogradskom filharmonijom i Muzičkom omladinom Novog Sada, priredila je danas besplatan koncert iznenađenja za bebe i roditelje, što je deo programa „odrastanje uz umetnost – Beba u Galeriji“, Fondacije „Novi Sad 2021“.

Sala Save Tekelije pretvorena je u igraonicu, a najmlađoj publici Ivan Tasovac, koji je danas prvi put posle 20 godina, ponovo otvorio klavir, svirao je Baha, Šopena, Mocarta, Šuberta, Betovena. Činjenica da je prvi, od današnja dva koncerta za bebe, trajao mnogo duže nego što je bilo predviđeno, opisuje koliko su u njemu uživali i publika i pijanista, koji je, s vremena na vreme, imao i pomoć najmlađe publike za klavirom.

„Koncert je umesto predviđenih pola sata, trajao sat i 15 minuta, ali ja mislim da smo se pođednako zabavljali i publika i ja. Razne pomoćnike sam imao. Oni su se, u odnosu na svoj karakter, opredeljivali na donje ili gornje oktave. Tako da sam sve vreme imao asistenciju, pa je ovo donekle bio koncert kamerne muzike“, kaže u izjavi za Tanjug Ivan Tasovac.

Mališani su sve vreme u sali trčali, pretvrtali se, igrali, nesvesni da je upravo zbog njih i za njih organizovan koncert, ali su sve vreme pokazivali najneposrednije reakcije na karakter muzike koju su slušali. Tasovac objašnjava na koji način najmlađa publika doživljava ovakve koncerte i kako na njih utiče klasična muzika.

„Neke od onih kompozicija koje još moja majka slušala dok je bila trudna sa mnom, ja sam posle toga počeo da prepoznajem. Naročito u ovom uzrastu beba i zaista male dece njima to na podsvesnom nivou potpuno ostaje. Oni se sigurno neće sećati tačno ove muzike, ali će se sećati te prijatnosti, gde u jednom divnom ambijentu, sa ljudima koji njih najviše vole, slušaju nekakve zvuke“, objašnjava Tasovac. Kaže da pre koncerta nije pravio striktan program, već je svirao spontano.

Koncert za bebe od oktobra prošle godine zajednički organizuju Galerija Matice srpske, Beogradska filharmonija i Muzička omladina Novog Sada svake prve subote u mesecu. Ideja je da pokažu da i za bebe ima mesta u Muzeju, da i za njih ima programa, likovnog i muzičkog.

„Ovo je prvi put da smo radili program za bebe. Iskoristili smo iskustvo koje Beogradska filharmonija ima u radu sa decom, podelili smo njihove koncerte i sa novosadskom publikom i to je zaista bio jedan potpuno novi i drugačiji događaj, u kojem su novosadski mališani i roditelji jako uživali. Ovaj put, to bio koncert iznenađenja, a Ivan Tasovac nam je učinio tu čast i došao je da svira bebama. Od kako je stigao i seo za klavir nije stao i rekao da ni ne namerava, tako da će ovo biti jedan mnogo duži i drugačiji koncert. To je samo pokazatelj kako svi mi zajedno možemo da učinimo da odrastanje bude lepše i zanimljivije“, rekla je upravnica Galerije matice srpske Tijana Palkovljević Bugarski.

Svake godine, 1. juna, Galerija tradicionalno posvećuje deci i mladima i time obeležava dan kada je 1958. godine ova ustanova kulture otvorena u zgradi na Trgu galerija.

Tokom godine održano je 14 besplatnih koncerata za bebe i 32 dana posvećena su najmlađima, u kojima je učestvovalo preko 3.500 roditelja sa bebama. Novi program planiran je na jesen ove godine. Najmlađa publika danas je, osim u koncertu Ivana Tasovca, mogla da učestvuje u kreativnoj radionici za decu „Oživimo Trg galerija“, da pogledaju izložbu dečijih radova „Moja umetnička avantura“ i izložbu „Đura Jakšić, između mita i stvarnosti“.

Događaj, sličan današnjem u Novom Sadu, publiku očekuje 23. juna u Beogradu. Toga dana Beogradska filharmonija organizovaće besplatan koncert na otvorenom, na mestu gde će biti izgrađena buduća zgrada Filharmonije, između Palate federacije i Ušća.

“23. juna na mestu organizujemo novi, besplatan koncert Beogradske filharmonije na otvorenom. Gledaćemo Diznijeve crtaće, dok će filharmonija svirati. Potpisali smo ugovor sa Diznijem i radimo Fantaziju Diznija na otvorenom“, najavio je Tasovac.

