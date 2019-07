Teodor Kun o zločinu koji je potresao Slovačku

PALIĆ – U takmičarskom programu “Paralele i sudari” festivala evropskog filma Palić prikazan je film “Oštrim nožem” slovačkog reditelja Teodora Kuna o događaju koji je pre 13 godina potresao tu zemlju, kada je grupa neonacista ubila nedužnog mladića, a počinioci su u nedostatku dokaza pušteni na slobodu.

Kao vršnjak nastradalog mladića, Kun je odlučio da snimi igrani film o tom tragičnom događaju i farsi koja je nastala oko istrage.

“Te 2005. sam vozio skejtbord i često se susretao sa neonacistima. Dobijao sam udarac- dva i uvek uspevao da pobegnem, ali kada se desilo to ubistvo, to je promenilo celu moju generaciju, jer smo shvatili da može život da se izgubi u prestonici Slovačke i to je dosta uticalo na mene”, rekao je Kun na konferenciji za novinare.

Kada je završio studije filma i tražio temu za prvi film, želeo je da to bude neka snažna priča.

“To ubistvo je postalo najveći događaj u istoriji moderne Slovačke, koji ja doživljavam i lično, a opet sam mogao da kroz tu priču analiziram probleme društva”, objasnio je Kun motive za snimanje filma.

Kaže da je od početka znao da film mora da bude kritičan.

“Želeo sam istinit film i zato sam gledao da iz svih uglova prikažem taj slučaj. Sve sam kontaktirao i bilo mi je važno šta će zajednica reći, posebno roditelji ubijenog mladića”, rekao je Kun.

Skrenuo je pažnju i na povezanost neonacista sa organizovanim kriminalom.

“Neonacistima je drago kada prestanu da misle na ideale i samo gledaju kako da zarade. Ti ljudi su nasilni i vrlo jednostavni, gotovo na nivou plemena, i rado skidaju sva obeležja neonacizma i okreću se čisto zaradi”, rekao je Kun.

O reakcijama na film, Kun kaže da s jedne strane on izaziva neku vrstu katarze, ali s druge strane doneo je novi publicitet celom slučaju, pa roditelji ubijenog mladića ponovo mogu da pokrenu sudsku proceduru.

“Otac nije mogao 2005. u Slovačkoj da nađe advokata koji bi vodio taj slučaj, sada je to moguće, tako se situacija malo promenila”, rekao je Kun.

On je pomenuo i ubistvo novinara u februaru prošle godine u Slovačkoj, slučaj koji se dovodio u vezu sa vlastima u Slovačkoj i koji je sličan događaju kojim se bavi u filmu.

(Tanjug)