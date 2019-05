„The Hot 8 Braš Band“ nastupaju 30. juna u DOB

BEOGRAD – Najbolji savremeni duvački orkestar Nju Orleansa, jedinstveni „The Hot 8 Braš Band“ nastupiće 30. juna u Domu omladine Beograda u najavi za jubilarni 35. Beogradski džez festival koji će se od 22. do 27. oktobra odryyati u srpskoj prestonici, najavili su danas organizatori.

Originalni zvuk „Hot 8 Braš Benda“, po kome je postao planetarno slavan, oslanja se na džez nasleđe Nju Orleansa, ali ga ukršta sa modernim stilovima: pre svega hip-hopom, fankom i ritam i bluzom, stvarajući zapaljivu smešu koja oduševljava publiku širom sveta.

Bend je izuzetan i po veoma važnoj ulozi pevača, koji obično ne prate ovakve grupe, ali ovde se naročito ističu, doprinoseći opštem raspoloženju publike na koncertu.

Konačno, Hot 8 su posebno slavni po svojim senzacionalnim obradama popularnih hitova koje svi znamo – od Majkla Džeksona, preko Marvina Geja, pa sve do grupe Joy Division, čiju su besmrtnu pesmu “Love Will Tear Us Apart” upravo preradili na izuzetan način.

