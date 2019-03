„Thievery Corporation“ 26. juna na Tašmajdanu

BEOGRAD – Svetska muzička atrakcija „Thievery Corporation“ održaće koncert 26. juna na stadionu Tašmajdan, najavio je danas „Long Play“.

Osnivač „Thievery Corporation“-a je producentski i autorski duo koji čine Rob Garza i Erik Hilton, zaslužni za nastanak čitavog podžanra elektronske muzike oplemenjene upotrebom regea, daba, hip-hopa, dauntempa, indijskog trip-hopa i bosa nove, što se čuje u pesmama „The Rićest Man In Babylon“, „Sweet Tides“, „Lebanese Blonde“, „Until the Morning“, „Letter To the Editor“…

„Ponekad ljudi pretpostave da će to biti neki ćill out, hotel loungey vibe. Ali onda kad dođu na naš nastup u stvarnosti dobiju nešto što poseduje energičnost i intenzitet. Nešto što ima dosta energije“, objašnjava Garza koncertnu privlačnost i moć benda.

U svetu muzike američki sastav „Thievery Corporation“ je fenomen za sebe, koji je izgradio planetarno uspešnu karijeru bez radijskih hitova, visokobudžetnih spotova i podrške velikih diskografskih kuća.

Nastupaju širom sveta, zvezde su velikih festivala kao što su „Coaćella“ i „Lollapalooza“, beleže milionske tiraže albuma i preglede na „Jutjubu“.

Garza i Hilton su započeli projekat iz Vašingtona debi albumom „Sounds From the Thievery Hi-Fi“ (1996), kada su ih pomalo povezivali sa svežom britanskom trip-hop scenom.

Na idućem „Mirror Conspiracy“ (2000) vokalno im pomažu i Bebel Gilberto i Pam Briker, a slede „The Rićest Man in Babylon“ (2002) i „The Cosmic Game“ (2005), gde su im saradnici Peri Farell, Vejn Kojn i Dejvid Birn.

Željni da nadrastu reputaciju ambasadora dauntempo scene, Garza i Hilton potom počinju da kuvaju subverzivne snimke koji odaju njihovu strast ka društvenom aktivizmu, što se čuje na albumima „Radio Retaliation“ (2008) i „Culture of Fear“ (2011).

Nakon odavanja poštovanja bosa nova uticajima na „Saudade“ (2014), „Thievery Corporation“ su duboko zaronili u klasične rege i dab zvukove Jamajke na „The Temple of I & I.“ (2017) i potom „Treasure from the Temple“ (2018).

„Nikad nismo pokušavali da nađemo mesto „muzičkoj industriji“. Počeli smo stvarati muziku u (klubu) Eighteenth Street Lounge sa slučajnim komadima muzičke opreme među gajbama sa pićem. Pristup muzici kao producentski duo dopustio nam je da se nikad ne osetimo ograničenima na samo jedan određen zvuk, pa smo prešli mnoge fascinantne muzičke predele“, objašnjava Garza.

Ulaznice za koncert „Thievery Corporation“ 26. juna na Tašu u pretprodaji koštaju 2.000 dinara.

