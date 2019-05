Thievery Corporation objavli spot za pesmu „Culture of Fear“

BEOGRAD: 21. maja (Tanjug) – Američki bend Thievery Corporation objavio je video spot za pesmu „Culture of Fear“ pred veliki letnji koncert u Beogradu 26. juna (20:30) na stadionu Tašmajdan, saopštili su iz promoterske kuće Long Play.

Beograđane na Tašu očekuje istinski zvučni i rasplesani spektakl moćne, mnogoljudne live postave benda Thievery Corporation, čiji je osnivač, producentski i autorski duo Rob Garza i Eric Hilton, zaslužan za nastanak čitavog podžanra elektronske muzike oplemenjene upotrebom regea, daba, hip-hopa, downtempa, indijskog trip-hopa i bosa nove. Što se čuje u pesmama „The Rićest Man In Babylon“, „Sweet Tides“, „Lebanese Blonde“, „Until the Morning“, „Letter To the Editor“…

„Evo mali pokazni video koji smo uradili za stvar „Culture of Fear“ kako bismo vas uveli u raspoloženje za našu svetsku turneju ove godine“, navode iz Thievery Corporation, koji su odabrali angažovanu naslovnu stvar sa albuma „Culture of Fear“ (2011), kako bi pokazali kroz dinamičnu rasplesanost i razigranost benda sjajnu atmosferu koja vlada na njihovim nastupima.

Na turneji ih pored Beograda 26. juna očekuju koncerti i festivali u Londonu, Dablinu, Budimpešti, Briselu, Njujorku…

Ulaznica za koncert Thievery Corporation košta 2.000 dinara.

Od 1. juna ulaznica će biti 2.500 dinara.

(Tanjug)