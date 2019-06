„Thievery Corporation“ oduševili 8.000 posetilaca na Tašu

BEOGRAD – Američki bend „Thievery Corporation“ u sredu uveče oduševio je 8.000 posetilaca na ispunjenom beogradskom stadionu Tašmajdan.

Moćna, mnogoljudna koncertna postava „Thievery Corporation“, čiji je osnivač producentski i autorski duo Rob Garza i Eric Hilton, krenuo je odlučno sa „Marćing the Hate Maćines“, nastavivši tokom narednih skoro dva časa fantastičan izbor pesama iz 25-godišnje karijere sa „Illumination“, „Until the Morning“, „Radio Retaliation“, „The Heart Is a Lonley Hunter“, „Letter To Editor“…

Garzina najava koncerta, da Beograđani nikako ne treba da očekuju nekakav „ćill out“ bend već visokoenergetsku sviračku mašinu, uz opasku „mi pokrećemo ljude!“, pokazala se tačnom pa je bilo impresivno videti kako se uz rege, dab i bosanova ritmove složno pleše 8.000 posetilaca u parteru i na tribinama Taša.

Raspoloženje benda i publike je ostalo i uz „True Sons of Zion“, „Warning Shots“, „Amerimacka“, „Revolution Soultion“, „Lebanese Blonde“ i konačno „Rićest Man In Babylon“.

„Thievery“ je poručio Beograđanima: „Volimo vas! Mir!“, a zauzvrat je dobio ovacije.

Prethodno, publiku je zagrejao Balkan-soul muzičar Marko Louis razigranim izvođenjima svojih hitova „Pada noć“, „Shine On Me“, „Kad je noć“, „Euridika“, „Raj za avanturiste“ i „Where Is Your Love“.

„Thievery Corporation“ na Tašu bio je prvi veliki koncert u Beogradu na kome su korisćene isklučivo trajne plastične čaše, brendirane vizualom benda, koje su posetioci dobijali uz kauciju.

U cilju dalje promocije trajnih plastičnih čaša organizator koncerta „Long Play“ će sutra od 12 do 14.40 u svojim prostorijama u Beogradu (Majke Jevrosime 42/19), poklanjati stotinak preostalih čaša svakome ko na društvenim mrežama prati tu kuću.

(Tanjug)