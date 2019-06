Thievery Corporation pozvao fanove da predlože pesmu za BG

BEOGRAD – Thievery Corporation pozvao je fanove da predlože pesmu koju bi želi da čuju na njihovom velikom letnjem koncertu u Beogradu, 26. juna (20.30) na stadionu Tašmajdan, najavili su danas organizatori.

„Pre 22 godine objavili smo debi album ‘Sounds From The Thievery Hi-Fi’ zajedno sa ovom pesmom ‘.38.45. Radujemo se što ćemo sve vas videti iduće nedelje na Tašmajdanu. Ako imate neku stvaru koju biste želeli da čujete, javite u komentarima (na eventu Thievery Corporation in Belgrade)“, podseća Thievery u izjavi organizatorima.

Beograđane na Tašu očekuje istinski zvučni i rasplesani spektakl moćne, mnogoljudne live postave benda Thievery Corporation, čiji je osnivač, producentski i autorski duo Rob Garza i Eric Hilton, zaslužan za nastanak čitavog podžanra elektronske muzike oplemenjene upotrebom regea, daba, hip-hopa, downtempa, indijskog trip-hopa i bosa nove.

Što se čuje u pesmama „The Rićest Man In Babylon“, „Sweet Tides“, „Lebanese Blonde“, „Until the Morning“, „Letter To the Editor“…

(Tanjug)