Tijana Kondić: Počela kao glumica sada je romanopisac

BEOGRAD – Ime Tijane Kondić pojavilo se prvi put na špici domaćeg filma „Nataša“ koji je Ljubiša Samardžić snimio pre skoro 20 godina

Danas se Tijana Kondić ponovo pojavljuje u javnosti, ali ovog puta kao pisac svog prvog romana „Tragovi života“, koji je objavila sama u saradnji sa izdavačkom kućom “ Čigoja“.

Uloga „Nataše“ donela joj je, iako je bila naturščik i učenica Pete beogradske gimanzije, više filmskih nagrada kao što su Zlatna mimoza u Herceg Novom, Zlatna arena u Puli, Statua slobode u Sopotu.

Sporedne uloge je igrala u filmovima “ Bumerang“, „Ledina“, ali nije uspela da upiše Fakultet pozorišne i filmske umetnosti, već je stigla na Filozofski fakultet.

„Imala sam fragmente priče sa kojima nisam znala šta bih. Sumnjala sam u sebe, da li ja to mogu da napišem? Uvek sam se divila ljudima koji sednu i napišu roman od nekoliko stotina strana, fasciniralo me je to. Zatvorila sam se i osamila, i za dva meseca završila priču pošto sam spojila fragmente“, kazala je novopečena spisateljica .

„Popričala sam sa samom sobom i shvatila da to može da bude divna priča, ali je počela kao klasiččna ljubavna, i to mi nije bilo dovoljno interesantno. Odlučila sam da je promenim, da je ispričam iz ugla dečaka koji ne zna ko mu je otac i izmišlja priču o njemu, zatim pronalazi majčin dnevnik i tu počinje ‘roman u romanu’, gde otkriva život svojih roditelja. To mi je već bilo dovoljno zanimljivo i znala sam da će to biti – to“, rekla je Tijana u svojoj kolumni na internet sajtu Mondo.

