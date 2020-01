Trivan: Vratićemo knjižari „Geca Kon“ sjaj boemskog Beograda

BEOGRAD – Između izdavačkih kuća „Službeni glasnik“ i „Prosveta“ potpisan je ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, uz saglasnost Ministarstva privrede, izjavila je Tanjugu Jelena Trivan direktorka „Službenog glasnika“.

Osim nje, potpis na ugovor kojim bi mogli da budu rešeni veliki problemi nekada najmoćnije izdavačke kuće na Balkanu, stavio je i Branislav Vuksanović direktor „Prosvete“

Trivan u izjavi Tanjugu napominje da je inicijativa za potpisivanje ugovora došla iz Ministarstva privrede, jer je to bio jedini način da se „Prosveti“ obezbedi stabilnost poslovanja i nastavak dugogodišnje produkcije.

„‘Službeni glasnik’ je među javnim preduzećima postao lider u razvoju i dobrom vođenju poslovne politike, pa su ljudi iz Ministarstva privrede dali prelog da preuzmemo ‘Prosvetu’. Jedan od naših važnih zadataka u celom procesu obnavljanja poslovanja ‘Prosvete’ biće i sanacija knjižare ‘Geca Kon’, kako bi to kulturno dobro Beograda i Srbije sačuvali od uništenja“, kazala je Trivan.

Direktorka „Službenog glasnika“ je istakla da je do sada bilo nekoliko neuspešnih privatizacija „Prosvete“, koje su neminovno uticale i na stanje knjižare, koja je od 2009. godine, odlukom Vlade Srbije proglašena za kulturno dobro.

„Naša ideja nikada nije bilo da nešto posedujemo u okviru imovinskih odnosa, već da na uspešan način, kao što je to bio slučaja sa knjižaroom ‘Plato’, oživimo i sačuvamo knjižaru ‘Geca Kon’ koja treba da bude ogledalo srpskog izdavaštva i srpske književnosti. Za ‘Službeni glasnik’ takav poduhvat predstavlja veliki motiv“, kazala je Trivan.

Prema njenim rečima, knjige svih izdavača će se prodavati u knjižari „Geca Kon“, baš kao i ostalim knjižarama „Službenog glasnika“.

„Mi nemamo monopolitički odnos prema književnosti. U naše knjižare je dobrodošla i inostrana književnost. Naša namera je da istaknemo jako važne istorijske predmete koji se nalaze u knjižari ‘Geca Kon’, kao što su značajni rukopisi slavnih pisaca. U skladu sa procesima koji su propisani u procesu očuvanja kulturnih dobara, predstavićemo te predmete svima koji dolaze u knjižaru ‘Geca Kon’. Naš prvi posao je da tu knjižaru renoviramo ne bi li joj vratili prepoznatljivi sjaj boemskog-književnog Beograda“, kazala je Trivan.

Najavila je da će se u knjižari „Geca Kon“ održavati tribine, promocije knjige, razgovori sa piscima…raditi sve što čini književnu scenu jedne sredine.

Trivan naglašava da čitav kapital koji „Službeni glasnik“ zarađuje na tržišnim osnovama u domenu štampe ili prodavanjem službenih izdanja uložili u izdavaštvo.

„Trenutno ima puno književnih izdavača u Srbiji koji se teško bore sa konkurencijom i ‘Službeni glasnik’ svima njima pokušava da pomogne, jer sve je to srpska književnost“, rekla je ona.

Najavila je da će „Službeni glasnik“ u narednom periodu preuzeti neke od izdavača ukoliko procene da nisu kadri više da se bave tim poslom.

„Reč je o dobrom modelu u kojem država daje inicijative i pomaže one izdavače koji su uspešni, ali štiti one koji ne mogu da se izbore sa tržišnim izazovima. Strateškom saradnjom država menja one manje uspešne načine za pomoć slabim izdavačima kao što su bile loše privatizacije“, kaže Trivan

Izadavačka kuća „Prosveta“ je osnovana u Čika Ljubinoj 1, 14. decembra 1944, kada je objavljena i prva knjiga „Narod je besmrtan“ Vasilija Grosmana.

U proleće 1945. izašla su tri velika dela Ive Andrića: „Na Drini ćuprija“, „Travnička hronika“ i „Gospođica“.

Nobelovac je bio i prvi predsednik Upravnog odbora „Prosvete“.

Najstarija knjižara u Srbiji „Geca Kon“, proglašena je za kulturno dobro 2009. godine. U njoj se kao u nekoj vrsti živog muzeja izdavaštva i knjižarstva mogu da se nađu dela većine srpskih izdavača, ali i značajne antikvarne knjige, kao i slike priznatih umetnika, u galeriji koja se nalazi na spratu knjižare.

(Tanjug)