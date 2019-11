U Egiptu pronađene mumificirane životinje stare 2.700 godina (foto)

Grupa egipatskih arheologa pronašla je u nekropoli Sakara, južno od Kaira, nekoliko mumificiranih životinja starih oko 2.700 godina, izjavio je državni ministar za antiku Haled Anani.

Mumije su sakrivene u 25 drvenih kutija ukrašenih hijeroglifskim tekstovima unutar malog spremišta na groblju za životinje u Sakari. Pronađeno je 75 statua mačaka, koje predstavljaju drevnu egipatsku boginju Bast, mala drvena statua boginje Neftide, 57 bronzanih statua drevnog boga Ozirisa i statua sokola, simbol boga Horusa. Među mumificiranim životinjama su i dva lava.

Mummified cats are quite a common find but lions, which were sacred at the time, are rare. It was not until 2004 that the first lion skeleton was found in Saqqara https://t.co/JXELabcvEz

