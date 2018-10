Uglješa Šajtinac na tribini „Upoznaj svog pisca“

BEOGRAD – U okviru tribine „Upoznaj svog pisca“, koju je organizovala urednik sajamskih pratećih programa Sanja Milić, danas je predstavljen poznati dramski pisac i književnik Uglješa Šajtinac u ulozi pisca za decu.

U sali „Desanka Maksimović“ rezervisanoj za programe namenjene deci i mladima koja je bila puna mlađih učenika, sa Šajtincem je vodio razgovor Vladimir Vukomanović.

Šajtinac je spremno odgovarao na Vukomanovićeva pitanja koja su objasnila posetiocima zašto se okrenuo pisanju za najmlađe, koje knjige je voleo dok je bio dete kako osmišljava priče…

„Kada nađeš priču onda smišljaš junake a oni mi zatim pomažu da nastane naracija objasnio je pisac svoj ‘put’ da knjiga za decu kojih je za sada napisao tri.Prva je bila ‘Vetruškina ledina’ u kojoj je želeo da integriše ilustracije sa tekstom tako da su mlađi koji još nisu ynali da čitaju mogli da shvate priču na osnovu slika“, ispričao je Šajtinac .

„Kada sam napisao ‘Čarnu i nesvet’ želeo sam malo da zapetljam priču da deca samo čitaju dok je treća knjiga ‘Banda nežzeljenih ljubimaca’ ili, kako piše na koricama knjige, samo BNLJ, je za malo stariji uzrast koja tera male čitaoce da se zamisle nad tužnom sudbinom životinja koje niko neće za kućne ljubimce.“

Zapitan šta je voleo da čita kada je bio mali, Šajtinac je priznao da nije bio selektivan jer bi uzeo da čita svaku knjigu na koju bi naišao.

„Lektira me nije oduševljavala ali sam morao da je čitam jer bi nastavnica davala pisme zadatke uzimajući teme iz tih knjiga. Voleo sam atlase jer sam mogao da ih gledam i maštam o dalekim zemljam ko tamo i kako živi, voleo sam da čitam mitoive i to nekih egzotičnih naroda. ali ‘Robinson Kruso’ me je jako uzbudio jer sam ga žalio što je tako dugo živeo sam, a voleo sam i Stivensovo ‘Ostrvo s blagom’ i ‘Knjigu o džungli’, ali tek kada sam bio znatno stariji shvatio sam da je to veoma teška priča o borbi za opstanak“, ispričao je Šajtinac svojim malim posetiocima.

Kako je pisac ocenio, „knjige za decu često nose puno mudrih poruka i to je pisano kratko i jasno što deca vole“ i podsetio je na knjigu „Bambi“, koja je „leksikon muka koje donosi život“.

(Tanjug)