Vladeta Jerotić – “narodni prosvetitelj i iscelitelj”

BEOGRAD – Redovi ispred ulaza u Kombank dvoranu, unutra ljudi stoje i ponovo nema mesta za sve koji su večeras želeli da se podsete mudrih misli akademika Vladete Jerotića (1924-2018) i čuju šta o njemu misle njegovi savremenici.

O neuorpsihijatru, književniku, svestranom eruditi, profesoru Bogoslovskog fakulteta, “narodnom prosvetitelju i iscelitelju” govorili su akademik Dušan Kovačević, psiholog Žarko Trebješanin, kulturolog i sociolog Zorica Tomić, sveštenik Vladimir Vukašinović, pesnik Ljubovoje Ršumović, antropolog Bojan Jovanović, politikolog Dragan Simeunović, režiser Boro Drašković i osnivač Porodice Bistrih potoka Božidar Mandić.

Najavljeni patrijarh Irinej i reditelj Emir Kusturica bili su opravdano odsustni.

Zahvaljujući insertima iz emisije “Agape”, koju je vodio Aleksandar Gajšek, i intervjuima, prisutni su se podsetili šta je Jerotić govorio o čoveku, Bogu, stava da čovek ne poznaje sebe, ali mu je dato da upoznaje sebe i to je doživotni proceš, o tome kada je nacija dobila primat nad duhovnim, kako je objašnjavao razliku između duha i duše, šta je govorio o ženama i muškarcima, o značaju dijaloga…

Ljudi su stajali, telefonima snimali izlaganja govornika, aplaudirali i sećali se svih skupova na kojima je govorio Jerotić, uvek u punim salama.

Dramski pisac Dušan Kovačević nazvao je Jerotića narodnim prosvetiteljem i isceliteljem, koji je u svetu umetnosti bio kao u svojoj kući, koji je smeh smatrao jednim od lekova.

Govorio je, podsetio je Kovačević, i o nacionalnoj ishitrenosti Srba – “kada nam emocije trče ispred pameti” i da bi nam bilo bolje da smo odluke donosili sa manje našeg čuvenog inata, ali i primećivao da ne bi onda bilo svih onih velikih dela nastalih iz tog viška emocija.

Trebješanin je pokušao da odgovori na pitanje “Zašto smo voleli Jerotića, kultnu ličnost i duhovnog vođu?”, ocenivši da je on imao sluha za večita pitanja, ali i za probleme savremenog usamljenog čoveka, pisao je jednostavnim, razumljivim jezikom, a ljudi su ga voleli i zato što je ostao skroman i smeran, pokazujući uvek istinsko razumevanje, blagost, toplinu i time je lečio ljude.

Glumac Nebojša Dugalić je istakao da je Jerotić jedna od onih jedinstvenih i nezamenljivih figura unutar kulture jednog naroda i da je bila čast biti njegov savremenik i podeliti sa njm neko slovo, a zatim je pročitao jednu od pesama Jerotićevog omiljenog evropskog pesnika Rilkea sa porukom da bi mi od pitanja trebalo da živimo.

Za Zoricu Tomić Jerotić je kulturološki fenomen parekselans, jer je u doba fascinacije savremenim tehnologijama, nenametljivo otvorio vrata duhovnosti, otvorio problem vere i potrage za smislom, relativizovao koncept zajedništva.

Sveštenik Vladimir Vukašinović je rekao da je dar koji je Jerotić dobio od Boga koristio na dobrobit drugih i kada se glas teologije sve slabije čuo, on je svojim glasom punio sale i važne teološke teme učinio razumljivim i stanovnicima solitera.

Ršumović je pročitao pesmu “Bog je jedan – Dr Vladeti Jerotiću”, antropolog Bojan Jovanović je istakao da je Jerotić svojim životom i delom pokazivao koliko je kultura važna i da je bio i ostao jedan od najuticajnijih ljudi srpske kulture koji svojim magnetizmom zrači i nakon smrti.

“Pojavio se u ovom narodu kada nam je trebao čovek spasitelj. Bio sa nama i trajao radi svih nas. Radio je na našem uzdizanju i vratio nam veru u poštenje, mudrost. Pokazao nam život sa strane čestitosti i iskrenosti”, istakao je politikolog Dragan Simeunović sa kojim je u svom poslednjem gostovanju u emisiji “Agape” Jerotić razgovarao o budućnosti Evrope i mestu religije u njoj.

Za Mandića Jerotić je bio pre i iznad svega prijatnost, a Drašković je ocenio da je večerašnja akademija u Kombank dvorani zapravo liturgija.

Prema rečima voditelja programa Aleksandra Gajšeka jedan od večerašnjih gostiju je greškom otišao u Arenu, do skora Kombank arenu, a sada Štark arenu, i tamo je bilo 500 ljudi zbog čega, dodao je, možda razmisle da večerašnja akademija postane tradicionalna što su svi u Kombank dvorani pozdravili gromoglasnim aplauzom.

Za kraj, nakon više od dva sata sećanja na Vladetu Jerotića, nastupio je Hor i Simfonijski orekstar RTS-a predvođen maestrom Bojanom Suđićem.

(Tanjug)