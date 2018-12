Vuk Drašković predstavio svoj novi roman u Zagrebu

BEOGRAD – „Čuvajte se velikih želja jer se može dogoditi da se one i ostvare, to je snašlo Aleksandra (Karađorđevića). Ubili su ga, ubijen je zbog Jugoslavije, i zbog Dalmacije“, kazao je Vuk Drašković na promociji svog poslednjeg romana „Aleksandar od Jugoslavije“ 22. decembra u Zagrebu, prenosi RTS.

Promociju knjige Vuka Draškovića organizovalo je Srpsko narodno vijeće iz Zagreba, a osim autora u raspravi su učestvovali hrvatski istoričar i publicista Tihomir Ponoš i urednik Nedeljnika iz Beograda Veljko Lalić.

Vuk Drašković u Zagrebu je bio pre više od 10 godina, tada kao šef diplomatije, ali, kako kaže, ovu posetu smatra važnijom.

„Sada sam došao s (kraljem) Aleksandrom, tvorcem Jugoslavije, 100 godina je od stvaranja prve države Južnih Slovena, a i to obeležavanje odvija se u neshvatljivoj atmosferi. Ovde recimo nijednom rečju nije se obeležilo 100 godina od stvaranja Kraljevine SHS, umesto toga govorilo se o 100 godina od propasti Austrougarske, kao da se želi prekrojiti makazama, kao da nema ničega između 1918. i 1992. godine“, kazao je Drašković.

Prema njegovim rečima, kralj Aleksandar stvorio veliku državu od Alpa do Soluna, ali je zbog Jugoslavije žrtvovao dve države, Srbiju i Crnu Goru.

„To je veća žrtva od one epske o zidanju Skadra. Čuvajte se velikih želja jer se može dogoditi da se one i ostvare, to je snašlo Aleksandra. Ubili su ga, ubijen je zbog Jugoslavije, i zbog Dalmacije“, kazao je Drašković na promociji svoje knjige u Zagrebu.

Na konstataciju da nemali broj Hrvata danas Aleksandrovu Jugoslaviju smatra tamnicom hrvatskog naroda, Drašković je kazao da to misli možda jedan veliki deo ovih što govore zvanično u ime Hrvata.

„Običan svet, naročito u Dalmaciji, ne misli tako, imate plejadu mladih istoričara koji na pošten način govore o 1918, kada je postavljen temelj današnjoj Hrvatskoj. Jer da nije bilo 1918. i Jugoslavije, od Hrvatske ne bi ostalo ništa“, kazao je Vuk Drašković.

Ključni događaj za Hrvate, kada govore o Aleksandrovoj Jugoslaviji, bilo je ubistvo u Skupštini 1928. Stjepana Radića.

Vuk Drašković kaže da su Srbi krvavo platili za taj zločin i da niko nije više patio od kralja Aleksandra.

„On je opsednut bio time da svi budemo Jugosloveni, a onda je shvatio da nije isto biti Amerikanac u Americi i Jugosloven u Jugoslaviji. (Lider Hrvstske seljačka stranke Vladko) Maček je njemu, dok je još bio regent, rekao – ako je prsluk loše zakopčan, mora se otkopčati, pa ponovo zakopčati. On će od početka taj prsluk da otkopčava, pa zakopčava, pa da bi došao 1929. na ideju integralnog jugoslovenstva i podelu zemlje na nekih devet banovina po uzoru na Ameriku“, ističe Drašković.

On je napomenuo da svi koji se obrušavaju kamenjem na Aleksandra, ne okrivljuju Tita, dobro znaju da je i druga Jugoslavija bila Aleksandrova.

„Ona je bila Titova samo po državnom uređenju, ali je po krštenju i ona bila Aleksandrova, da nije Jugoslavija stvorena 1918, nikad više ne bi bila stvorena“, istakao je Vuk Drašković.

(Tanjug)