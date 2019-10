Vukosavljević: Uskoro stiže 166.list Miroslavljevog jevanđelj

BEOGRAD – Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević najavio je danas da će tokom predstojeće posete ruskog premijera Dmitrija Medvedeva biti potpisan sporazum sa Rusijom o vraćanju 166. stranice Miroslavljevog jevanđelja, najstarijeg sačuvanog srpskog ilustrovanog ćiriličnog rukopisa.

Beograd će zauzvrat predati Moskvi sedam slika ruskog slikara Nikolaja Reriha, kaže Vukosavljević izražavajući nadu da bi primopredaja mogla biti izvršena do kraja godine.

Ruski premijer, prema najavama iz njegovog kabineta, stiže u dvodnevnu posetu Srbiju 19. oktobra povodom obeležavanja 75. godišnjice oslobođenja Beograda.

„Ovaj proces zahteva izvesne korake koje smo pripremili i koordinisali sa ruskim ministarstvom spoljnih poslova i verujem da će biti potpisan tokom posete Medvedeva“, rekao je Vukosavljević za TAS S.

Sporazum bi potom, kako očekuje, trebalo da bude ratifikovan u ruskoj Državnoj dumi i Narodnoj skupštini Srbije.

Vukosavljević dodaje da su tehnička pitanja razmene gotovo potpuno usaglašena.

„Gajim oprezan optimizam da će ova primopredaja biti izvršena do kraja ove godine“, rekao je ministar.

Prema njegovim rečima, taj proces je nepovratan i skoro je završen.

„Ako se to ne dogodi do kraja godine, onda će se sigurno desiti ubrzo posle toga“, rekao je on.

Ruska agencija podseća da se o vraćanju 166. stranice Miroslavljevog jevanđela Beogradu razgovara decenijama. Sudbina sedam Rerihovih slika bila je nepoznata u periodu od 1941. do 2017. godine kada ju je dopisnik TAS S otkrio u Narodnom muzeju u Beogradu.

„Žao mi je što ćemo ostati bez Rerihovih slika, ali s druge strane mi je drago ško će srpsko kulturno nasleđe biti obogaćeno nestalom stranicom Miroslavljevog jevanđelja“, rekao je Vukosavljević.

(Tanjug)