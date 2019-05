Whitesnake 27. juna na Tašmajdanu

BEOGRAD – Jedan od najvećih i najpopularnijih bendova na ovim prostorima, britanski Whitesnake, nastupiće 27. juna na Stadionu Tašmajdan u Beogradu, u okviru svetske „Flesh & Blood“ turneje, najavili su danas organizatori.

Whitesnake proslavljaju 40 godina uspešne karijere, a Srbija im je uvek bila jedna od omiljenih destinacija i sastavni deo turneje.

„Izuzetno sam počastvovan i zahvalan što četiri dekade, zajedno s milionima fanova širom sveta, slavimo ljubav, dobru muziku i pozitivnu energiju. Hvala vam što ste zajedno sa nama u ovoj fascinantnoj misiji“ naglašava čuveni pevač Dejvid Caverdejl.

Whitesnake će na Tašmajdanu, pored legendarnih hitova „Here I Go Again“, „Is This Love“, „Fool For Your Loving“ i „Ain’t No Love In The Heart Of The City“, izvesti i numere sa novog albuma „Flesh & Blood“ – „Shut Up And Kiš Me“, „Trouble Is Your Miđle Name“ i „Hey You, You Make Me Rock“.

S obzirom da grad Zaječar nije mogao da obezbedi adekvatne uslove za nastup grupe Whitesnake na Gitarijadi, promoter je doneo odluku da premesti koncert na Stadion Tašmajdan u Beogradu, gde je Whitesnake održao svoj prvi srpski koncert 2006. godine.

(Tanjug)