Završena kolonija keramike u Zlakusi

ZLAKUSA – Prvim pečenjem keramičkih radova završena je Međunarodna kolonija umetničke keramike „Zlakusa 2019“.

Tokom proteklih deset dana, svoja dela stvaralo je 11 umetnika iz osam zemalja: Italije, Hrvatske, SAD (Kalifarnija), Belgije, Rusije, Francuske, Australije i Srbije.

Kao i nekoliko proteklih godina, domaćin kolonije bilo je domaćinstvo lončara Milana Savića u Zlakusi, a organizator je Udruženje „Keramika Zlakusa“.

Kolonije je deo projekta „Keramika – Zlakusa“ slikarke keramičarke Sofije Bunardžić, koja je i rukovodilac kolonije.

Umetnici su proteklih deset dana stvarali svoja umetnička dela na stari, tradicionalan način na koji domaćinstva u Zlakusi rade više od 400 godina, odnosno, tehnikom koja je nova u teoriji savremene keramike nazvanoj „Zlakusa“ ili „Sofija-Zlakusa“.

„Radove koje su radili umetnici prvih nekoliko dana kolonije, izneli smo da se peku na otvorenoj vatri. Oduševljeni su. Trudili su se svih proteklih dana da naprave što više radova, zaista veoma dobra grupa. Objasnili smo im kako da peku, da posipaju brašnom, ali i kako će im izgledati radovi nakon pečenja“, kaže Sofija Bunardžić.

Tehnološki proces izrade keramike koji je veoma sličan onome u praistoriji, veoma je zanimljiv za savremenu umetnost. Tako kolonija svih proteklih godina, a i danas, gradi fine spone između tradicionalnog lončarstva jedinstvenog po materijalu, metodu rada i pečenju i sa druge strane savremenih tendecija u umetničkoj keramici.

Biljana Novaković, koja u Zlakusu stigla iz daleke Australije, kaže da je veoma malo znala o načinu stvaranja skulptura na ovaj način.

„Sve ono što smo čuli se praktično ostvarilo, i to sto posto. To da se posle sušenja zlakuška glina samo posle jednog sata pretvara u stabilnu strukturu, ja bih rekla da je to naučna fantastika“, kaže Bijana Novaković.

Plan Julije Fled, profesorke keramike iz SAD, jeste da sva znanja koja je stekla u Zlakusi, prenese i na svoje studente.

„Izuzetno je interesantno. Nisam znala šta me očekuje nakon pečenja radova. Jedva sam čekala da vidim rezultate, ali ceo proces se odigrava veoma brzo. Magično je i naravno moguće samo u Srbiji „, rekla je Julija Feld.

Umetnici su kao i ranijih godina, tokom kolonije, posetili Potpećku pećinu, Terzića avliju, grad Užice, Mokru Goru i Sirogojno.

„Ostaju veliki radovi koji će se krajem septembra peći. Nakon toga pripremamo katalog za izložbu koja će biti kao i svake godine krajem novembra u Gradskoj galeriji u Užicu“, najavila je Sofija Bunadržić.

Pokrovitelji ovogodišnje kolonije kao i do sada su Ministarstvo kulture Srbije, grad Užice, mnoge druge institucije, a od ove godine manifestaciju podržava i Stalna radna grupa za regionalni ruralni razvoj u istočnoj Evropi u partnerstvu sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ).

Za protekle 24 godine, kolonija je okupila oko 360 umetnika iz 35 zemalja sa svih kontinenata, likovnih kritičara, arheologa, umetničkih fotografa i arhitekata.

