Zoran Predin: Mojhi prvi heroji bili su pesnici

BEOGRAD – Slovenački pevač i tekstopisac Zoran Predin danas je u Jaž kantini Lisabon novinarima, kolegama, prijateljima, predstavio 40. studijsko izdanje „Zoran peva Arsena“, uoči koncerta zakazanog za 15. novambar u Kombank Dvorani.

Predin će Beograd u novembru posetiti u sklopu regionalne turneje u godini u kojoj istovremeno slavi 40 godina svoje uspešne karijere.

Nakon promocije novog albuma i nove knjige „Glavom kroz zid“, kao i gala koncerta u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, Predin će nastupiti i pred beogradskom publikom u pratnji benda Damir Kukuruzović Đango group.

Slavni kantautor za Tanjug kaže da nije lako bilo iz Arsenovog opusa izabrati dvanaest pesama za album „Zoran peva Arsena“.

„Odabrao sam one u kojima sam pronašao najviše sebe. One, koje mogu da pevam kao da su moje. Šest mega hitova i šest manje poznatih, ali isto lepih i zanosnih. U gypsy swing ritmu poznate su pesme dobile neku novu energiju. Mogu reći da smo snimili nove originale. Čarobni prsti jednog od najboljih svetskih gypsy swing gitarista Damira Kukuruzovića i prekrasni aranžmani violiniste Brune Urlića, svakoj su pesmi dali neki novi život, koji modernom bojom zvuka osvaja i mlađu publiku“ kazao je Predin.

On je dodao da će koncertni program činiti pesme sa albuma, odnosno neke pesme koje su Arsen i on pevali zajedno, a kako kaže biće i nekoliko neočekivanih iznenađenja kojima se diže publika na noge.

„Beograd je evropska metropola u kojoj ima puno ljudi koji razumeju i vole odličnu muziku, makar ona odudarala od sviih aktuelnih pop trendova koji danas vladaju u svetu.

Taj specifični koktel šansone i gypsy svinga ukrasiće ljudima dva sata života“, kazao je Predin.

Kroz promene političkih sistema društvenih okolnosti, kulturnih standarda i sistema vrednosti, Predin je uspeo da zadrži istovetan odnos prema svom stvaralaštvu i publici.

Za njega nikada nije bilo dileme da kvalitetna muzika koja ide iz srca autora uvek ima publiku.

„Pevao sam svoju istinu i pokušavao da obihvatim neke globalne probleme ljudi širom sveta. Uvek sam bio iskren i hrabar…Išao glavom kroz zid i sve te odluke i rizike opisao u istoimenoj knjizi za čije srpsko izdanje tražimo izdavača ovih dana. Ljudima je krajem osamdesetih trebala istina, a kasnije se sve oko nas, čitav sistem vrednosti pretvorio u svoju suprotnost. Nisam odustajao ni tada i na kraju sam uspeo da održim „glavu iznad vode“. Nisam potonuo uprkos usponima i padovima koji svako od nas lakše ili teže preživljava“ kazao je Predin i istakao da se menjaju generacijski ukusi i političke i ekonomske okolnosti, ali da je kvalitet uvek popularan.

Kako kaže, uspeo je da zadrži diskretni šarm šansone jer je sve što je komponovao i napisao, zapravo stvorio za srodne duše.

„Muzikom se obraćam ljudima koji me razumeju i uživaju u mojom pesmama. Nikad nisam pristao na kalkulaciju sa pisanjem pesama. Nisam pomišljao da napravim hit za radio stanice. Ko voli moju muziku uživaće u onome što nudim na sceni i to je to. Moji prvi heroji na majicama bili su pesnici. Ne gitaristi i pevači već pesnici. Literarno sam ušao u muziku. Tekst je uvek kod mene pre muzike“, kazao je Predin.

On otkriva da je uvek eskperimentisao i spajao šansonu sa etno muzikom, ciganskim sastavima

„Šansona je u jednom momentu bila predugačka i prepoetična…Previše nežna, pa sam je obojio ritmom gipsy svinga koji poziva ljude na ples. Vokal u gipsy svingu je nestao tridesetih godina prošlog veka. Uspelo mi je da budem jedan od autora koji ga je među prvima spojio sa tim izvanrednim muzičkim pravcem“, kazao je Predin.

(Tanjug)