Da ostane zaljubljen u vas kao prvog dana: samo sledite ovih 7 koraka

Postoje parovi koji se i nakon desetak godina ponašaju poput zaljubljenih tinejdžera.

Pitate se u čemu je njihova tajna? Oni rade na svojoj vezi iz dana u dan i ulažu svoje vreme i trud u svoj odnos.

Ovo je 7 proverenih načina uz pomoć kojih će on uvek biti zaljubljen u vas kao prvog dana!

1. Razbijte rutinu i monotoniju

Izvedite svog dragog u restoran u susednom gradu, organizujte kratki izlet preko vikenda, kupite ulaznice za predstavu… Učinite nešto što pre niste…

2. Doterajte se povremeno samo za njega

Koliko god da se osećate opušteno pred svojim partnerom, nemojte zanemariti sebe. Kupite seksi donji veš ili novu haljinu i zavedite ga. Sigurno će biti oduševljen.

3. Uvek učite jedno o drugome

Veoma je bitno da celog život budete radoznali i učite. Sigurno niste isprobali sve poze, obišli sve klubove, restorane…

4. Družite se s prijateljima

Povremeno odvojte vreme samo za prijateljice, kafu i neizbežnu trač partiju. Ne samo što će to vas osvežiti, već će i vašem partner biti drago što zna da stena sigurnom, a i on to vreme može da iskoristi na svoj način. Ulažite u svoj društveni život koji ne uključuje vašeg partnera.

5. Izlazite na zanimljiva mesta, romantične večere

Povremeno izađite na romantičnu večeru, šetnju ili kratki izlet, ili klub, samo vas dvoje, baš kao što ste to činili na početku veze. Na taj način ćete dobiti priliku da se sredite, zavodite jedno drugo u javnosti i vodite zanimljive razgovore. Morate se ponašati kao da ste još uvek na početku, čak i ako ste zajedno već decenijama.

6. Povremeno udovoljite njegovim željama

Povremeno iznenadite svog dragog stvarima za koje znate da voli i on će zbog toga biti izuzetno srećan. Reč je o sitnicama, ali na taj način ćete pokazati svom dragom koliko vam je stalo do njega, a on će i dalje ostati zainteresiran za vas.

7. Nemojte nikada izgubiti interesovnje za njega

Ako ste oboje srećni što imate jedno drugo, onda ne bi trebalo da imate problema. Samo ga s vremena na vreme podsetite koliko vam je stalo do njega i pokažite mu koliko ga volite.